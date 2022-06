Generali afronta una sanción de Seguros por una reclamación del mayor fabricante de quesos Idiazábal

Aldanondo Corporación Alimentaria (ACA), el mayor fabricante de quesos de la denominación de origen Idiazábal, ha registrado ante la Dirección General de Seguros una reclamación contra la aseguradora italiana Generali en la que le acusa de realizar «un comportamiento manifiestamente contrario a las buenas prácticas y la buena fe de la compañía aseguradora». Con este escrito, al que ha tenido acceso este diario, Aldanondo busca que su conflicto con Generali por el incendio de su fábrica llegue al regulador del mercado de seguros, que puede desestimar el escrito, abrir un expediente sancionador o, incluso, quitarle la licencia de aseguradora a la italiana en España.

Fuentes de Generali han explicado que esta reclamación «no sigue el procedimiento legal habitual» ya que las reclamaciones ante la Dirección General Seguros suelen hacerlas los clientes que no están conformes con su aseguradora. «Pero en este caso el proceso está judicializado desde hace tiempo y la Dirección General de Seguros no suele entrar en estos temas. Las discrepancias entre aseguradora y cliente son normales y habituales, por lo que no pensamos que vaya a atender este escrito», señalan desde la aseguradora.

El conflicto entre ambas partes se remonta a agosto de 2018, cuando un incendio redujo a cenizas la planta quesera de la compañía en Salvatierra-Agurain, Álava. La empresa solicitó a la aseguradora los fondos del seguro y, explica, Generali no cumplió con su obligación -de hecho, acusó a la empresa de quemar ellos mismos la fábrica-.

Las discrepancias llegaron a juicio y un tribunal de Vitoria le dio la razón a Aldanondo y condenó a Generali a pagar 29,4 millones al fabricante de quesos -solicitaba 40 millones-, que también salió ganador del recurso correspondiente ante la Audiencia Provincial de Álava, que confirmó la sentencia. Ahora el proceso está en un nuevo recurso de Generali, que defiende que desde el principio se ofreció a pagar a Aldanondo «la misma cantidad que ahora ha decretado el juez».

Nuevo paso: la DGS

Mientras se resuelve de nuevo el recurso de Generali -el tiempo juega a favor de la italiana puesto que el músculo financiero de la empresa no es el mismo- Aldanondo ha dado un paso más y ha registrado la citada reclamación ante Seguros el pasado 23 de junio. Argumenta el «incumplimiento de contrato con la empresa», el «retraso en el pago» acordado en el contrato, la «apreciación de temeridad o mala fe por parte de Generali con daño a los intereses generales» y «la responsabilidad por culpa in vigilando» de Generali España y de Generali Italia.

«Desde lo anterior, entendemos que las conductas llevadas a cabo por Generali España contra Aldanondo han sido posibles también por la ausencia de alguna clase de forma concreta de vigilancia y control por parte del Grupo Generali (Assicurazioni Generali) del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendente a la evitación de la comisión por éstos de las conductas antijurídicas que han sido detalladas a lo largo del presente escrito, siendo que el Director General de Assicurazioni Generali había tenido conocimiento de los hechos que denunciamos desde junio de 2019», dice el escrito.

También ha presentado una queja ante la matriz de Generali, a través del Group Compliance – Business Integrity de Generali en Italia.