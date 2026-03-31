Con el objetivo de ampliar las capacidades para acelerar las entregas de vehículos blindados, General Dynamics ha propuesto compartir con el Ejecutivo los detalles de la experiencia de la reconversión de una antigua planta de Opel en Alemania.

Este proceso de reconversión, que se está extendiendo ya a otras instalaciones del grupo europeo de sistemas de defensa en el país, se enmarca dentro de un modelo de desarrollo del sector de la industria de defensa que impulsa la expansión de las capacidades de producción sobre la base de la disponibilidad de productos «maduros y probados», que son los que demandan actualmente los Gobiernos y está en línea con las recomendaciones europeas de desarrollar instrumentos que permitan adaptar instalaciones automotrices a la producción de defensa.

En el caso de esta antigua fábrica de Opel en Alemania, se ha centrado en la fabricación de puentes militares como el ‘M3’ o el ‘IRB’, productos ya utilizados por países del entorno OTAN. Esta reconversión, realizada en menos de un año, se llevó a cabo con el fin de acelerar la producción y cubrir la demanda creciente de los mismos por parte del Gobierno alemán. Esta misma planta empezará en unos meses la producción de vehículos blindados.

«Este modelo de desarrollo del sector de la industria de defensa está ofreciendo ya resultados tangibles que podrían ser aplicables en España, donde existe un gran potencial de la industria del automóvil, que aporta el 10% del PIB, pero en la actualidad atraviesa niveles de producción no vistos en una década y afronta riesgos de deslocalización», ha señalado la empresa, que ha añadido que en este escenario, la transición hacia la defensa terrestre es una cuestión «absolutamente estratégica para mantener e incrementar el empleo y garantizar el desarrollo industrial». Esta situación, a juicio de General Dynamics, se produce tanto en el sector de fabricación de automóviles como en su industria auxiliar.

La transición de estas instalaciones hacia el sector de la Defensa «no es tan sencilla como pudiera parecer a primera vista», ya que aunque existen «muchos elementos comunes entre ambos sectores, estos procesos solo se pueden llevar a cabo a partir de la cooperación entre las propias empresas con el impulso de las administraciones públicas y de la mano de compañías que dispongan de producto maduro y probado y larga experiencia en producción y gestión de programas de vehículos de combate».

Para el director general de Santa Bárbara, Alejandro Page, «se deben aprovechar al máximo las capacidades existentes y las que tienen potencial de serlo para agilizar los programas que ya se están llevando a cabo y los que van a venir de manera inminente».

«Como empresa tractora, tenemos el compromiso y el encargo de las propias autoridades para extender nuestra experiencia y nuestra capacidad tractora al conjunto del tejido industrial del automóvil y sus auxiliares: empresas con infraestructura, competencias en fabricación de precisión, soldadura robotizada, ensamblaje de sistemas complejos y gestión de cadenas de suministro que son directamente transferibles a la producción de defensa terrestre», ha afirmado, enfatizando que «no es necesario construir desde cero».

En este sentido, el ejecutivo ha recalcado que «no es necesario esperar años, ya que el modelo existe, funciona y está documentado». Por otra parte, General Dynamics ha puesto el foco en que en este proceso, el talento es «uno de los componentes fundamentales», respecto a lo que ha destacado que las empresas automovilísticas cuentan con personal de «gran nivel que se pueden adaptar con facilidad a los procesos de la industria de defensa».

Santa Bárbara, empresa que Indra quería comprar, ha realizado ya contactos tanto con empresas automovilísticas españolas como con representantes de la industria auxiliar para impulsar planes conjuntos de participación industrial y explorar diferentes líneas de cooperación orientadas especialmente a acelerar las entregas y así cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas.