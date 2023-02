Garamendi cree que encarecer el despido «sin un papel sobre la mesa» genera falta de confianza

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha recalcado este martes que mientras no haya «un planteamiento serio» con «un papel encima de la mesa», no entrarán a opinar sobre un posible encarecimiento del despido en España, pues actualmente «la ley no dice eso» y esta clase de anuncios «lo único que provocan es falta de confianza».

Garamendi se ha pronunciado de este modo al ser preguntado sobre este asunto en Granada en el transcurso de un desayuno informativo celebrado este martes, cuando está previsto que el Pleno del Congreso debata una propuesta de Esquerra Republicana (ERC) para recuperar los 45 días de indemnización por despido improcedente, con un tope de 42 mensualidades en un despido colectivo, a la vista de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sugerido que propondrá cambios en este campo porque considera que el coste del despido en España es barato.

El presidente de la CEOE ha hecho hincapié en que para generar confianza y que la economía «fluya» es necesario que haya seguridad jurídica, estabilidad regulatoria -esto es, que no se cambien las normas «cada día»- y calidad de la norma; de modo que se hagan de una forma «seria y que se entienda».

«Nosotros no entramos ya en debates que algunos quieren que entremos y que no son debates porque no están encima de la mesa (…) la ley no dice eso, por tanto mientras que la ley no cambie, que tendrá que ir al Parlamento y tener sus procedimientos, a mí que no me planteen temas», ha señalado Garamendi, incidiendo en que «esos anuncios lo único que provocan es falta de confianza».

Subida SMI

El presidente de la CEOE también se ha pronunciado sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), opinando que «por mucho que la gente quiera entenderlo o no, en muchos casos genera un grave problema». Ha recordado que la patronal hizo la propuesta de subirlo un 4% -«nadie puede decir que no hemos planteado una subida», ha enfatizado-, pero con la necesidad de tratar la situación del campo y de los contratos de las empresas con las administraciones públicas.

Garamendi ha augurado en torno a este asunto que se va a acabar teniendo el factor trabajo no como un factor de negociación colectiva, sino como un factor regulado, «porque lo que se está haciendo es rompiendo también las tablas –salariales– por abajo de los propios convenios colectivos que estaban ya cerrados con los sindicatos».

Ha defendido durante su intervención que desde la CEOE trabajan bajo los criterios de «independencia, con sentido de Estado y con lealtad institucional», «algo que en este país algunos echamos de menos», ha dicho y, tras recordar el papel clave del empresariado para el crecimiento de un país, –así como que ocho de cada diez empleos en España son privados–, ha considerado «una equivocación» la «cierta cacería» que se está dando al mundo empresarial, «incluso con nombre y apellidos», lo que a su entender va en la «dirección contraria» de lo que debería ser.

Por otra parte, se ha referido al tema de la formación, incidiendo en que en España «faltan 25.000 personas en materia de ciberseguridad», en ingenierías pueden faltar del orden de 100.000 y también faltan personas en el ámbito de la construcción y la hostelería, y ha avanzado en este contexto la firma en unos días de un acuerdo con el Ministerio de Educación en referencia especialmente a la Formación Dual.