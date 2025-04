El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado este martes que el apagón que ha sufrido España a lo largo de la jornada del lunes habría durado «semanas, y no diez horas» si no fuera por la energía nuclear. «Es el 20% de la energía en base», ha afirmado el representante de los empresarios.

«Lo que hay que tener presente es que la energía es algo que es la conjunción de todas las tecnologías. En gestión de esa energía es fundamental no sólo hablar de las renovables», ha argumentado Garamendi esta mañana.

Según el presidente de la Confederación, las renovables «son básicas»: «En España somos líderes no sólo en su gestión, sino también en la industrialización, apostamos por ello». Sin embargo, el desarrollo verde tiene que venir acompañado de otro tipo de medidas, según el empresario.

«Es fundamental la tecnología de base. Los planteamientos en el plano de la política se hacen sin valorar realmente qué significa la energía nuclear. Yo creo que ha quedado bien claro que la energía nuclear es fundamental. Es el 20% de la energía en base», ha defendido el dirigente de la CEOE.

La nuclear para evitar otro apagón

En ese sentido, Garamendi ha insistido que, «si ayer no llega a estar» la energía nuclear, «esto no se no se levanta, no en diez horas, sino en semanas». Por tanto, el presidente de la organización considera que, tras el apagón, «se ha acabado el debate nuclear».

Además de lo anterior, el responsable considera que «la tecnología del gas» es «fundamental», haciendo hincapié en la importancia de «los ciclos combinados». «Todas esas tecnologías se acoplan, son las que realmente hacen que se gestione de una forma correcta la energía», ha sentenciado.

«Cuando vemos que cae la energía de 25.000 megavatios a 12.000 en segundos, es que realmente ahí no ha habido el acople necesario, que era fundamental para hacerlo. Y eso es una llamada de atención para saber que no podemos prescindir de ninguna tecnología», ha insistido.

Por último, Garamendi ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por su falta de transparencia durante toda la jornada del lunes: «La sociedad tiene derecho a saber qué pasa, incluso cuando se vaya trabajando en los temas que no se pueden saber en el primer minuto. Creo que el Gobierno tenía que haber estado más rápido y tenía que estar de una forma permanente informando».

Una décima del PIB

CEOE ha calculado que el apagón va a costar una décima del Producto Interior Bruto (PIB) de España. «Calculamos que esto va a suponer un 0,1% del PIB. Es muchísimo», ha declarado Garamendi. «Las refinerías», como las que pertenecen «a Repsol», van a «estar paradas prácticamente una semana», ha advertido el representante de los empresarios.

Es decir, las pérdidas están siendo mil millonarias. De hecho, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) contabiliza ya unos números rojos cercanos a los 1.300 millones de euros sólo para los trabajadores por cuenta propia.

En los autónomos, los sectores más afectados han sido la hostelería y el comercio, según la organización que los representa. En ese sentido, fuentes de la CEOE indican a este periódico que «hay sectores más afectados que otros», aunque el «parón afecta al 100% de las empresas» de España.