La Fundación CEOE celebra este miércoles su 40 aniversario «siendo referente en la promoción del compromiso social de las empresas españolas», según ha anunciado en un comunicado recogido por OKDIARIO. El acto se celebra en el Teatro Real y «está presidido por Su Majestad la Reina Doña Letizia». Además, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta de fundación, Fátima Báñez, intervienen en el evento.

El evento hace un repaso de la labor de la Fundación desde sus inicios hasta hoy, así como del impacto de proyectos como Digitalización Sostenible, que este año 2025 ha batido un nuevo récord, permitiendo que más de 34.700 personas hayan podido acceder a la tecnología gracias a las donaciones de 130 empresas.

El acto también pone en valor el compromiso, la solidaridad y la capacidad de acción de las empresas en momentos tan duros para nuestra sociedad, como la pandemia, la crisis humanitaria en Ucrania, o la reciente Dana, cuando más de 200 compañías españolas de todos los sectores se volcaron con los afectados para ofrecerles servicios, herramientas de trabajo, donaciones o, sencillamente acompañamiento.

Aniversario de Fundación CEOE

Fundación CEOE, además, pone de relieve la ejemplaridad de la cooperación público-privada a través de convenios como el suscrito con el Ministerio de Defensa, que ha permitido desarrollar proyectos como +Ciberseguridad, para fortalecer la seguridad digital de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, Es Tu Fuerza, para la recualificación de militares retirados y facilitarles así una segunda oportunidad, o poner en valor el patrimonio histórico artístico de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, se pone el foco en la inclusión de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión, con programas como Radia o Emplealab, y la implicación de los CEOs de las empresas en la investigación para combatir la brecha de género y estudiar su coste de oportunidad en España, a través de la Alianza Closingap.

Como colofón, se reconoce la labor y el compromiso de quienes han acompañado a la Fundación durante estas cuatro décadas, generando un espacio de diálogo y oportunidades al servicio de la sociedad.

Garamendi y Lafuente como vicepresidente

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, propondrá este miércoles al comité ejecutivo y la junta directiva de la patronal el nombramiento del presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, como vicepresidente de la CEOE.

De esta forma, Lafuente sucederá a Salvador Navarro, también en esta responsabilidad dentro de la CEOE. No obstante, Navarro continuará en la junta directiva de la CEOE y seguirá siendo presidente de la Comisión de Relaciones con Las Cortes.