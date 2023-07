Fujitsu España, empresa dedicada al sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), ha asegurado a OKDIARIO que la Inteligencia Artificial (IA) que está desarrollando «puede conseguir reducciones de hasta dos tercios en el consumo eléctrico en las redes de telecomunicaciones». Según el responsable de Tecnología de la compañía, Carlos Cordero, «las redes 3G, 4G y 5G» podrán disminuir su gasto en energía en grandes porcentajes.

Fujitsu es una empresa dedicada al desarrollo de la tecnología que se emplea en múltiples sectores, desde hospitales hasta en las redes de telecomunicaciones. La compañía es originaria de Japón, lugar al que los directivos viajan constantemente, para estar al tanto de las innovaciones que allí se producen para después tratar de implementarlas en España.

Reducir costes con IA

Según Cordero, la mercantil se enfoca principalmente en tres elementos: «las personas, los datos y las comunicaciones». El objetivo de mantener esos principios es tratar de dirigir a la entidad hacia la «transformación sostenible a través de la innovación digital». Bajo estos planteamientos, Fujitsu ha comenzado a desarrollar una IA que es capaz de reducir los gastos energéticos.

«El consumo energético en las redes de comunicaciones es extremadamente elevado. Las torres de 3g, 4g y 5g provocan que los operadores tengan un gasto enorme», explica el directivo. Sin embargo, las nuevas tecnologías pueden revertir esta situación. «Una combinación de IA y computación cuántica puede conseguir reducciones de hasta dos tercios de consumo eléctrico en las redes de telecomunicaciones».

Es decir, la empresa no solo hace uso de la IA sino que trata de unir estos algoritmos con la programación cuántica, un tipo de computación que sustituye los tradicionales bits -basados en ceros y unos- por cúbits -basados en partículas cuánticas-. Estos procesos se están aplicando ya aunque aún no están demasiado extendidos. No obstante, desde Fujitsu han asegurado que en un futuro cercano podrán implementar esta revolucionaria técnica.

El proceso de reducir el impacto energético de las torres de las redes de telecomunicaciones con IA puede revolucionar el sector, según Cordero.»Si aplicamos la IA para monitorizar las radios en función de un montón de parámetros como cuántos usuarios utilizan cada celda, qué tipo de datos y qué tipo de tráfico hay en cada celda y demás, somos capaces incluso, de apagar la radio de manera automática». Es decir, esta tecnología puede modificar automáticamente todas las variables de los aparatos para reducir «el consumo energético de la red en porcentajes absolutamente elevados».

La hoja de ruta

Cordero ha mantenido que la IA de Fujitsu se está aplicando ya en numerosos sectores y que las perspectivas de la empresa son ambiciosas: «Hay muchísima innovación que se está haciendo». La IA «tiene puede impactar en todas las áreas: en temas de eficiencia energética y consumo energético sostenible, en intentar reducir residuos y hacer que haya mejor y más abundante reciclado de los recursos naturales o en contribuir a ciudades sostenibles e inteligentes». Y es que, según defiende el directivo, «esta es nuestra hoja de ruta».