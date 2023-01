Un franquiciado de Restalia en Portugal: «Buen servicio, calidad y precios accesibles, es difícil conseguir todo eso en un solo lugar»

De familia portuguesa y de origen venezolano, Milton Días Correia siempre ha estado de alguna manera vinculado a las franquicias y es que con apenas 22 años empezó a trabajar en la empresa internacional de transportes y envíos MRW.

A pesar de que su sector laboral no era la restauración, decidió apostar por Restalia y emprender bajo la marca 100 Montaditos y más tarde también Pepe Taco. Su experiencia de casi siete años en la compañía ayuda a entender cómo es emprender en el país vecino.

¿Qué te hizo cambiar de sector para comenzar una nueva vida en Portugal?

Trabajé durante 27 años para MRW en Venezuela. Decidí mudarme a Lisboa porque tenía la ventaja de que mis padres son de aquí y quería darle una mejor calidad de vida a mis hijos, otro futuro y perspectivas de vida diferentes.

¿Cómo empezó tu andadura en Restalia?

Antes de abrir mi primer local con 100 Montaditos vine a hacer un estudio de mercado para ver qué se podía hacer en Lisboa y en Oporto. Mi primo me enseñó la marca, fui a conocer el concepto y me gustó. Vi el trasiego de clientes, la visión de negocio, la facilidad de llegar a un público muy amplio, así que me puse en contacto con Restalia para ampliar la información. Justo en ese momento se celebraba un evento de Exporestalia en Lisboa y a través de esa presentación empezamos a trabajar en abrir la franquicia en 2016.

¿Qué viste en esta oportunidad de negocio?

Vi la oportunidad al conocer que en ese momento tan solo había en torno a 10 locales de 100 Montaditos en Portugal. Ahora es cuando veo que no me equivoqué, pues a pesar de dos años de pandemia, la marca ha crecido exponencialmente y se ha hecho casi tan conocida como lo es en España. Hoy en día, no hace falta explicar qué es 100 Montaditos, todo el mundo lo conoce, con quien hables sabe a qué nos referimos, como decimos en Venezuela: Tiene las tres B: bueno bonito y barato. Buen servicio, calidad y precios accesibles, es difícil conseguir juntar todo eso en un solo lugar.

¿También son tan conocidas las otras marcas de Restalia en Portugal?

Poco a poco se conocen más. Tras abrir un 100 Montaditos, como comentaba, en 2016 nos lanzamos a liderar el desembarco de la marca Pepe Taco en Portugal en abril de ese mismo año. Pepe Taco es una marca que aún no está tan desarrollada como 100 Montaditos, pero la verdad es que está teniendo muy buena acogida.

¿Qué te llamó la atención de Pepe Taco?

Una de las razones por las que decidí abrir un Pepe Taco fue porque Restalia consiguió un local a 50 metros de nuestro 100 Montaditos. Hemos comprobado que es una zona muy concurrida, además, con respecto a la logística, el desplazamiento es fácil y rápido, lo que me permite dirigir los locales de manera ágil y operativa. Por otro lado, a mi mujer y a mí siempre nos ha gustado la comida mexicana así que cuando surgió la oportunidad de esta apertura, fuimos a España a probar Pepe Taco y nos gustó tanto la carta y el diseño del local que nos lanzamos a la aventura. Además, ya conocíamos a la compañía y estábamos muy contentos con ella por lo que no hubo duda en ese aspecto.

¿Qué es lo que más valoras de trabajar con Restalia?

Formo parte de la filosofía smart cost, en estos momentos de inestabilidad podemos ofrecerle a la sociedad un refugio donde disfrutar del ocio y de la familia de manera accesible. Nuestros precios ayudan al cliente en las épocas más complicadas económicamente.

¿Qué ventajas son para ti las más destacadas?

La principal ventaja es que no hace falta esperar a la hora de comer o de cenar para venir a nuestros locales porque siempre es un buen momento. Tenemos un tipo de oferta que se puede consumir durante todo el día, a comparación de los restaurantes tradicionales, nosotros vendemos desde que abrimos hasta que cerramos. Hay mucho movimiento durante todo el día tanto en 100 Montaditos como en Pepe Taco gracias a nuestra oferta de tapas, aperitivos, bebidas y otros productos. Como curiosidad, los días que más vendemos son los miércoles, los viernes, sábados y domingos. En 100 Montaditos llegamos a vender una media de 2.500 litros de cerveza a la semana… ¡una locura!

¿Cómo es tu equipo de trabajo y cómo gestionas tus locales diariamente?

Somos dos socios que como dueños supervisamos los locales, en 100 Montaditos tengo 4 gerentes y en Pepe Taco. Para mí es muy importante rodearte de buenos gerentes que te permitan conciliar tu vida familiar. En 100 Montaditos tengo una media de 27 trabajadores que puede llegar a 30 en temporadas altas. En Pepe Taco 12. Mi día a día es como el de cualquier otro empleado, trabajo desde que se abre hasta que se cierra. A primera hora revisamos que no falte nada y tomamos nota de los pedidos que haya que hacer, además, de estar pendientes de los distribuidores. Como franquiciado me encargo de llevar los locales al día y supervisarlos.

Como experto franquiciado, ¿qué es lo mejor de abrir una franquicia con el paraguas de Restalia?

Lo bueno de abrir una franquicia con Restalia, es que te proporcionan todas las herramientas necesarias para empezar a trabajar, lo único de lo que te tienes que preocupar es de adaptarlo a tus locales, dependiendo de la ubicación, tus trabajadores o tu público. El equipo de Restalia se encarga de todo: proveedores, recetas, precios, promociones… de eso trata una franquicia, el franquiciado es el motor y el cerebro Restalia.

Jamás había trabajado en restauración cuando me decidí por abrir un 100 Montaditos, pero pronto comprendí que estas marcas están pensadas para que cualquiera pueda emprender con ellas. He tenido oportunidades previas para franquiciar con otras compañías, pero no me atreví hasta que los conocí.

Cuando abres una franquicia, tienes la seguridad de que es algo ya constituido, tiene un nombre, una reputación, si sabes gestionarlo es un win to win. Es la gran diferencia de abrir un restaurante por tu cuenta, que tienes que empezar de cero y aquí tienes un equipo humano que te asesora y está contigo día a día.

Para terminar, ¿cuáles son tus planes de futuro?

Tras casi 6 años trabajando con Restalia he visto cómo ha crecido en Portugal, tanto en equipo como en locales y estoy muy satisfecho con los resultados. Espero poder seguir expandiendo mi negocio juntos en un futuro cercano.