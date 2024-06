Francisco González, ex presidente de BBVA, procesado por la contratación del ex comisario José Villarejo para espiar a empresarios y periodistas con fondos ocultos del banco, pedía al ex policía conocer «chismes» de los espiados, según refleja el último auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Así se lo trasladó a Villarejo el jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, también procesado en este caso: «Explicándole Corrochano que lo que preocupaba a Francisco González era conocer los ‘chismes’ de quienes se reunían, cuándo y de qué hablaban, teniendo que proporcionarle tal información para trasladársela», relata el juez.

El magistrado García Castellón detalla en el auto, de 20 de junio, en el que pide el procesamiento de González, Corrochano y el BBVA, entre otros, cómo Villarejo se reunía con Corrochano para entregarle informes de los espiados y darle de viva voz instrucciones. En este caso, Villarejo le está informando de que va a «alquilar una máquina de intervención de comunicaciones para tratar de captar las de Juan Abelló y Miguel Sebastián, así como poniéndolo al día de lo que ‘sus fuentes internas’ le iban trasladando, y advirtiéndole que avisase a su responsable del departamento de comunicaciones, Javier Ayuso, para informarle que ‘Cacho’ -Jesús Cacho, periodista- estaba en la línea de Abelló, a los efectos de que lo considerase y gestionase el dato, señalando que continuarían investigando a los periodistas para determinar los que eran afines, y los que no, a la operación a los efectos de controlar a estos últimos».

En ese momento, según el relato del juez, Corrochano le explica al ex comisario «que lo que preocupaba a Francisco González era

conocer los ‘chismes’ de quienes se reunían, cuándo y de qué hablaban, teniendo que proporcionarle tal información para trasladársela al mismo, quedando los mimos, por una parte, a través de Corrochano, en consultar las cuentas que en el BBVA tuviesen las personas para saber sus movimientos y Villarejo en proporcionar más datos de reuniones y acceder a los accionistas de Sacyr como Fernando Martín, señalando finalmente Corrochano que los informes fuesen más concretos, ya que los mismos los lee él y, a lo sumo, su Director General, Ángel Cano, y luego le sacan el resumen al Presidente».

Para conseguir esa información, BBVA contrató a Villarejo por orden directa de González, según considera probado el magistrado después de la investigación. El juez pide su procesamiento por los delitos de cohecho y revelación de secretos. García Castellón considera que en los audios intervenidos en los registros domiciliarios se pone de manifiesto que González no sólo conocía las actividades ilegales de Villarejo, sino que «fue por su expresa orden por la que se procedió a contratar con Villarejo, siendo él la persona que recibía los informes elaborados, así como el que disponía del dominio del hecho para su continuidad».

Además, el juez le considera el responsable de que se volviese a contratar a Villarejo «para las investigaciones sobre Fernando Martín, Luis Portillo etc., así como la causa de la realización del contrato de 2014 y la investigación sobre Felipe Izquierdo. Y la única razón por la que el BBVA no ejecutó el programa de prevención penal y puso de manifiesto lo sucedido era que todo se explicaba porque se trataba de ejecutar lo mandado por el Presidente».

El magistrado García Castellón acaba su acusación sobre González llamando la atención sobre que «la última declaración prestada por el mismo puso de manifiesto una serie de incongruencias difíciles de sostener respecto a su grado de conocimiento de CENYT, su preocupación por las materias objeto de contratación y los resultados que conseguía CENYT».