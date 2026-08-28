Con una fortuna que supera el medio billón de dólares: ¿quién es la familia más rica del mundo?

Cuando se piensa y se habla de multimillonarios, siempre se mencionan nombres como los de Elon Musk o Jeff Bezos, pero cuando el patrimonio se mide por familias la cosa cambia bastante y el apellido que aparece en lo más alto es el de los Walton. Puede que para muchos, especialmente si no vives en Estados Unidos, sean unos completos desconocidos, pero son los herederos de Walmart cuya fortuna estimada a finales de julio de 2026 alcanzaba los 520.000 millones de dólares, según las cifras publicadas sobre la familia. Se trata de más de medio billón y buena parte de ese dinero tiene origen en las acciones que todavía conservan de la compañía fundada por Sam Walton.

El negocio de Walmart, que es un gran supermercado y quizás el más famoso de Estados Unidos, comenzó en 1962, con la apertura del primer establecimiento en Rogers, Arkansas. Sam llevaba años trabajando en el comercio minorista y su hermano Bud también participó en el desarrollo de la empresa. Lo que vino después fue una expansión que acabó llevando la marca mucho más allá de Estados Unidos. Actualmente, Walmart tiene más de 10.900 establecimientos en 19 países. En su ejercicio fiscal de 2026 ingresó 713.200 millones de dólares, frente a los aproximadamente 681.000 millones del año anterior.

¿Quién es la familia más rica del mundo?

Sam Walton murió en 1992, pero la familia no se desprendió de la compañía. Sus descendientes conservaron una participación considerable y eso ha sido decisivo para que su patrimonio haya seguido creciendo durante las últimas décadas hasta el punto de poder decir que son billonarios y de hecho, la familia más rica de Estados Unidos. Las diferentes ramas de los Walton poseen alrededor del 41% de las acciones de Walmart. A ese porcentaje hay que sumar títulos ligados a fideicomisos familiares. La evolución de la empresa en Bolsa tiene, por tanto, un efecto directo sobre el cálculo de su riqueza.

Los 520.000 millones tampoco están guardados en una cuenta bancaria. La cifra corresponde al valor estimado de las acciones y demás activos de la familia en un momento concreto. Por eso puede variar de manera considerable. De hecho, este mismo año se han publicado cálculos bastante distintos. Algunas estimaciones situaban a los Walton alrededor de los 430.000 millones de dólares, mientras que las de finales de julio elevaban la cantidad hasta los 520.000 millones.

La riqueza está además repartida entre como decimos, varias ramas de la familia. Entre los herederos se encuentran Rob, Jim y Alice Walton, hijos de Sam. También Christy Walton y su hijo Lukas, además de Ann Walton Kroenke y Nancy Walton Laurie, hijas de Bud.

Una fortuna que va mucho más allá de Walmart

Algunos de los herederos han participado directamente en la gestión de la compañía. Rob Walton presidió su consejo de administración tras la muerte de Sam y permaneció en el cargo hasta 2015. Entonces fue sustituido por su yerno Greg Penner. En 2024, Rob dejó también su puesto en el consejo. Y fuera de Walmart, la familia ha extendido sus intereses al sector inmobiliario, las inversiones financieras, la filantropía y el deporte.

Uno de sus movimientos más sonados llegó en 2022, cuando un grupo encabezado por Rob Walton compró los Denver Broncos, de la NFL, por aproximadamente 4.650 millones de dólares. La operación situó a los Walton también entre los grandes propietarios del deporte estadounidense. A ello se suma la actividad de la Walton Family Foundation, creada por Sam y Helen Walton, que financia proyectos en diferentes ámbitos, entre ellos la educación y el medio ambiente.

¿Son los Walton la familia más rica del mundo?

No hay duda de que la familia Walton encabeza las clasificaciones de grandes fortunas familiares privadas, pero determinar cuál es la familia más rica del planeta se complica cuando se incluyen determinadas casas reales. Los Al Nahyan de Abu Dabi son uno de los ejemplos. Se les atribuye una riqueza enorme, aunque parte de los activos asociados a la dinastía están relacionados con inversiones públicas y fondos soberanos. Según qué bienes se consideren privados, las estimaciones pueden cambiar.

También se suele mencionar a la familia real británica, pero en este caso hay que diferenciar entre sus bienes particulares y los asociados a la Corona. Palacios, terrenos, obras de arte y otros activos vinculados a la monarquía no pertenecen necesariamente al monarca como patrimonio personal y, por tanto, no pueden sumarse sin más a su fortuna. Pero si la comparación se limita a las grandes dinastías empresariales y su patrimonio privado, los Walton sí ocupan el primer puesto en varias clasificaciones.

Y en su caso hay algo que apenas ha cambiado desde el principio. Walmart continúa siendo el centro de su riqueza. Los descendientes de Sam y Bud conservaron una parte enorme de la compañía mientras ésta seguía creciendo y esa decisión, mantenida durante generaciones, ha llevado su patrimonio hasta los 520.000 millones de dólares en 2026.