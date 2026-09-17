CPB Contractors, filial del grupo australiano CIMIC, ha sido seleccionada por el Gobierno de Australia Occidental para llevar a cabo las obras principales de la nueva East Perth Primary School, un proyecto educativo financiado por el Gobierno estatal y valorado en 165 millones de dólares australianos.

La nueva escuela, situada en el centro de Perth, tendrá cuatro plantas y ofrecerá instalaciones educativas para alumnos desde infantil hasta sexto de primaria. El proyecto dará servicio a las comunidades de East Perth, Northbridge y el distrito financiero de Perth.

CPB Contractors fue contratada en octubre de 2025 para participar en la fase inicial del proyecto, durante la cual trabajó junto al Gobierno estatal para definir el alcance de las obras y el calendario de construcción. Con la adjudicación del contrato definitivo de diseño y construcción, el proyecto entra ahora en su fase principal. Las obras de construcción comenzarán previsiblemente en octubre de 2026.

Edificio de 10.500 metros cuadrados

El nuevo centro educativo contará con aproximadamente 10.500 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. El proyecto incluye un pabellón con salas de música, comedor y servicio de atención fuera del horario escolar, además de campos deportivos, pistas exteriores y amplias zonas ajardinadas.

El diseño apuesta por una configuración vertical para aprovechar el espacio disponible en el entorno urbano e incorpora áreas de aprendizaje, espacios de juego y zonas diseñadas para garantizar la accesibilidad de todos los alumnos.

El proyecto también incorpora criterios de sostenibilidad, con el uso de acero de origen responsable y hormigón de menor huella de carbono, además de elementos prefabricados de hormigón y fachadas de aluminio.

Jason Spears, consejero delegado de CIMIC Group, ha destacado la experiencia de CPB Contractors en la construcción de centros educativos y otros edificios en Australia y ha señalado que el proyecto permitirá crear nuevos espacios de aprendizaje para las familias de las zonas de East Perth, Northbridge y el centro de Perth.

Por su parte, Craig Nuttall, director general de CPB Contractors, ha señalado que durante la fase inicial la compañía trabajó con el Gobierno para optimizar el diseño, mejorar la viabilidad constructiva y aportar mayor certidumbre sobre los costes y los plazos de ejecución.

La compañía prevé comenzar las principales obras de construcción en octubre de 2026.