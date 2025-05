Se filtra el sueldo del nuevo Papa León XIV: ésta es la cifra que le pagará el Vaticano

El Papa León XIV sigue en el foco de la noticia días después de que fuera nombrado como nuevo representante de Dios en la Tierra y mientras realiza sus primeros actos como sumo pontífice. La misa del inicio de su pontificado será el próximo domingo 18 de mayo a las 10.00 horas ante miles de fieles y distintos jefes de Estado en El Vaticano. En los últimos días también se ha especulado con el sueldo que cobrará el Papa León XIV.

Robert Francis Prevost fue elegido a las 18.07 horas del pasado jueves 8 de mayo como el Papa 267º de la historia. El ahora Papa León XIV ya ofició su primera misa en la mañana del viernes en la Capilla Sixtina y aprovechó el domingo para visitar la tumba de Francisco en la basílica de Santa María de La Mayor. Ya está previsto que el próximo domingo 18 de mayo imparta la misa del inicio de su pontificado, que reunirá a cientos de miles de fieles en El Vaticano, y también está previsto que acudan los jefes de Estado de la mayoría de países del mundo que abrazan la religión católica.

En los primeros días de Francis Prevost como León XIV, aún es una incógnita el lugar en el que residirá durante su etapa como heredero de la silla de Pedro. Jorge Bergoglio vivió durante sus 12 años como papa en la residencia de Santa Marta, que es contigua al Vaticano, y todo hace indicar que el actual sumo pontífice lo hará en el Palacio Apostólico. Esta residencia siempre fue la residencia papal tradicional y está ubicada a las espaldas de la basílica de San Pedro de El Vaticano. En los últimos años se ha convertido en el centro de gobierno de la Iglesia y ahí León XIV contará con una habitación reservada para él. El Palacio Apostólico, con 55.000 metros cuadrados y con 1.400 habitaciones, es uno de los lugares más grandes del mundo que reúne numerosos museos y estancias que ahora son accesibles al público.

El sueldo del Papa León XIV

En los últimos días también se ha especulado con el sueldo del Papa León XIV. En primer lugar, hay que dejar claro que el Papa León XIV no tendrá sueldo, como es habitual en todas las personas que han pasado por la silla de Pedro. Sí que es cierto que León XIV vivirá con todos los gastos cubiertos en lo que se refiere al alojamiento, ropa, alimentación, transporte y todo el personal privado del que pueda disponer.

La Santa Sede cubrirá todos los gastos del Papa León XIV, como ya hizo en su día con el Papa Francisco, que en una entrevista habló de su sueldo durante su etapa como sumo pontífice. «A mí no me pagan nada. Cuando necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo», dijo en su día Jorge Bergoglio en una entrevista concedida en un documental de Disney.

Así que el Papa León XIV dejará de cobrar el suelo que percibía como cardenal para tener todos los gastos pagados por el Vaticano… pero sin sueldo. Los cardenales tienen un sueldo que oscila entre los 4.000 y 5.000 euros al mes, que también es sufragado por la Santa Sede. Los obispos y sacerdotes tienen una retribución que oscila entre 1.500 y 2.000 euros, mientras que las personas que realizan tareas administrativas o de seguridad reciben entre 1.500 euros y 3.000 euros en función de su antigüedad.

Hay que tener en cuenta que El Vaticano tiene una economía propia y genera un gran número de ingresos procedentes de diferentes partes. Una de ellas e importante son las donaciones de los fieles que se conocen como el óbolo de San Pedro. La Santa Sede también tiene un gran patrimonio y por ello tiene un sustento importante a través de las rentas de las distintas propiedades inmobiliarias que posee. Las inversiones financieras, los derechos editoriales o las publicaciones religiosas también dan sus ingresos a la vez que el turismo. Una gran parte de las rentas del Vaticano está en la venta de entradas en la basílica de San Pedro y los museos vaticanos.