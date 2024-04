Fedea, think tank de las grandes empresas del Ibex, advierte en un nuevo informe sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones con la reforma aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Medidas como la subida de las cotizaciones sociales y el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional no son suficientes para Fedea, que asegura que «la reforma puede comprometer la sostenibilidad financiera del sistema y su equidad intergeneracional».

En un nuevo informe sobre pensiones y vivienda publicado este lunes, Fedea sostiene que «el Gobierno ha publicado previsiones de gastos e ingresos

donde pretende mostrar que la sostenibilidad del sistema no está en riesgo, pero sus cálculos han sido ampliamente cuestionados».

Fedea destaca que la decisión del Gobierno de Sánchez de eliminar el factor de sostenibilidad que aprobó el anterior Ejecutivo y la vuelta a la revalorización de las pensiones con el IPC con un Mecanismode Equidad Intergeneracional -que eleva las cotizaciones sociales anualmente hasta un 1,2% en 2029- implica que «se agravará» el problema del déficit del sistema.

El organismo de las grandes empresas del Ibex señala que Mecanismo de Equidad Intergeneracional -que se aprobó para pagar las pensiones de los baby boomers- no va a ser suficiente y no va a cumplir ese objetivo «porque continúa aumentando la carga fiscal sobre los jóvenes para mantener la generosidad de las pensiones y será insuficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema, o incluso reemplazar el Factor de Sostenibilidad».

Respecto a los incentivos aprobados por el Gobierno para retrasar la edad de jubilación, Fedea no señala objeciones pero advierte que «es muy poco probable que estas medidas generen grandes ahorros en pensiones». Misma opinión le merece al organismo la medida de obligar a los autónomos a cotizar por sus ingresos reales.

El Gobierno también incluyó en la reforma el cambio en el periodo de tiempo que se utiliza para el cálculo de la pensión, de 25 a 29 años, con la opción de quitar los dos peores ejercicios. La medida tampoco convence a Fedea, que asegura que la decisión de incluir la opción de quitar esos dos peores años «aumentarán en realidad las pensiones iniciales y, por tanto, el gasto».

El Gobierno ha confirmado hace unos días que los sueldos mayores de 56.000 euros empezarán a pagar en 2025 una cuota solidaria para las pensiones. Esta medida, junto a la subida de las cotizaciones sociales, «serán insuficientes para evitar problemas de sostenibilidad y reducirán la

carácter contributivo del sistema de pensiones», señala Fedea.

Además, el organismo de las empresas del Ibex no confía en la medida aprobada por el Gobierno por la que los gastos operativos de la Seguridad Social pasen a financiarse con los Presupuestos Generales, una petición largamente realizada por el ex ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando era presidente de la AIReF.

Sin embargo, de nuevo esta opción no consigue convencer a Fedea. Señala que el Gobierno ya asume la totalidad del coste de los complementos de pensión mínima y que la mayoría de las prestaciones no contributivas ya están a cargo del Ejecutivo. «La mayoría de las nuevas transferencias no pueden justificarse con esta lógica y esencialmente sirven para mover el déficit del presupuesto de la Seguridad Social al de las Administraciones Públicas, haciendo el problema menos visible y por lo tanto, más difícil de resolver», advierte.

Con todo, Fedea calcula que el déficit de la Seguridad Social alcance el 3% -sin considerar las transferencias del Estado-, frente a no más del 1% que estima el Gobierno. El gasto total alcanzaría el 17,8% del PIB en 2050, según el autor, 2,5 puntos porcentuales por encima de lo que prevé el Ejecutivo tras la reforma. Eso convertiría a España en el primer país europeo por gasto en pensiones en 2050, por encima de Italia, que ocuparía la segunda posición, en 1,6 puntos.