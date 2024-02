La fachosfera de Pedro Sánchez se llena de agricultores. La España que, sin importar su ideología, se posiciona en contra del presidente, ha dicho basta. El momento de la legítima protesta del campo ha llegado. No es que sin agricultores no haya despensa, es que sin campo, no hay ciudad, y viceversa. El aumento de costes durante el último lustro ha acentuado la paulatina desaparición del sector: casi el 7% de los agricultores españoles han dejado la profesión los últimos cinco años. Las políticas europeas y sanchistas castigan de forma injusta al campo. Priorizan lo extracomunitario sobre lo local y por eso, París arde. Y quizás pronto también, Madrid.

Para muchos millenial nacidos en ciudad nos resulta normal ir a los supermercados y que las estanterías estén llenas de productos variados, como si una impresora 3D los hubiera impreso. Pero detrás de ese alimento brillantemente envasado, los urbanitas tenemos que entender hay una larga cadena de distribución y producción sostenida por cientos de miles de trabajos. Sólo la industria de la alimentación y la fabricación de bebidas empleó en 2023 a más de medio millón de españoles. Y el sector primario a más de 880.000 personas, es decir; al 6,3% del total de ocupados en España.

Alimentarse bien se está convirtiendo en un lujo. Una opulencia de esas que ostentan los socialistas de salón que por supuesto, no forman parte de la fachoesfera. Cualquier alimento cuesta hoy mucho más caro que hace tan sólo un año: el aceite de oliva, un 67% más; el arroz, un 17% más; las legumbres, un 16% más; las patatas y la carne de porcino, un 13% más; los zumos de fruta y vegetales, un 14,5%; y los cereales, casi un 12% más. ¿Qué sucederá con Sánchez al poder otra legislatura más?

Ahora, alimentarse bien ha comenzado a ser un problema. En unos meses, alimentarse a secas, también lo será. Y no habrá ni tarjeta monedero ni subida del salario mínimo que ayude al español más hundido en el umbral de pobreza. Porque cada vez que al Gobierno se le llena la boca con ayudar al que menos tiene, luego no baja la tarifa estatal del IRPF que retiene mes a mes el salario del humilde trabajador. Cada vez que habla de las diferencias entre regiones, luego condona la deuda sólo a una, la que menos lo necesita.

Cada vez que el presidente dice ayudar al campo, luego le fríe a impuestos, como con el 10% del supuesto «tipo reducido» de IVA; le asfixia a burocracia, le niega cazar a los lobos que matan su ganado y elude un justo reparto del agua para vivir de las subvenciones europeas en lugar del desarrollo natural de su negocio. El objetivo no es hacer al campo más fuerte, sino más dependiente de Europa. Destruir el sector primario para depender sólo del turismo. Enviar al paro a casi una décima parte de los españoles con trabajo para venderles su panfleto de renta universal.

Los agricultores se han cansado de no prosperar teniendo las tierras, los recursos y las ganas para hacerlo. Transportistas, autónomos y pymes ya se han unido. Si en 2022 la huelga de veinte días puso en jaque la cadena de distribución del país, no se infravalore lo que son capaces de hacer en esta ocasión que cuentan con peores condiciones que hace dos años.

Cuidado, Sánchez, porque la fachosfera ha despertado.