El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes, 6 de febrero, se aprobará la subida del 5% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024, lo que elevará este indicador de 1.080 a 1.134 euros. Este incremento no cuenta con el apoyo de los empresarios y sólo ha recibido el visto bueno de los sindicatos UGT y CCOO.

El líder del PSOE, que se ha desplazado a Ourense este sábado para arropar al candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado la política «útil» y la «templanza» de su Gobierno frente al «desenfreno» de la oposición, al tiempo que ha prometido hacer «grandes cosas» en el tiempo que le falta para agotar la legislatura, «1.260 días» que, ha augurado, se harán «muy cortos» para los socialistas pero que serán un periodo «extraordinariamente largo» para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo en Vox, Santiago Abascal.

«Eso es, compañeros y compañeras, la política, lo que hacemos los socialistas, transformar la realidad de la ciudadanía y gobernar para la mayoría», ha proclamado, antes de protagonizar un alegato en favor de la política socialdemócrata que, frente a los «dogmas neoliberales», apuesta por «crecer» económicamente pero también por «redistribuir el crecimiento».

El incremento del salario mínimo en un 5% no ha contado con el apoyo de los empresarios, que consideran que supone un golpe a las pequeñas empresas y a los autónomos difícil de aguantar después del incremento que lleva acumulado este indicador desde que gobierna Sánchez, más de un 50%.

Además, durante la negociación con los sindicatos y las patronales, la ministra Yolanda Díaz recurrió a las amenazas para intentar forzar que la CEOE y Cepyme se sumaran al acuerdo. Les ofreció subir el salario mínimo un 4% si firmaban el pacto o, de los contrario, decretarían una subida del 5%.

Los empresarios rechazaron este «chantaje» y se negaron a aceptar el 4% porque no iba acompañado de dos cuestiones claves para la patronal: reducciones fiscales para el campo y subir en la misma cuantía los precios de los contratos públicos. El Gobierno no aceptó ninguna de esas dos condiciones y la patronal no apoyó un incremento del 4%.

La respuesta de Trabajo fue subir el salario mínimo un 5%, incremento que se hará efectivo este martes tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Una subida que tendrá un importante impacto por ejemplo en las familias y jubilados que tienen que contratar a una empleada del hogar para cuidar de un familiar. La subida incluida los costes de la Seguridad Social es de 105 euros más al mes.