El Gobierno va a subir este viernes el salario mínimo «mucho», según ha asegurado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sindicatos y empresarios, citados este viernes para una reunión en el Ministerio, dan por hecho que Yolanda Díaz subirá definitivamente un 5% el salario mínimo después de la negativa de la CEOE a pactar un incremento del 4% por no aceptar el Ejecutivo ninguna de sus reivindicaciones.

Esto significa que Yolanda Díaz va a provocar que las familias y pensionistas que tienen contratada una cuidadora para ellos o sus mayores tendrán que afrontar una subida del coste de esta empleada de 105 euros al mes, resultado de la suma entre lo que se incrementa el sueldo del trabajador y la cuota que hay que abonar a la Seguridad Social.

Con la subida del salario mínimo en un 5%, como piden los sindicatos y ha amenazado el Gobierno, el coste para una familia, un autónomo o una pequeña y mediana empresa que tenga un empleado pasará de 1.663, 83 euros en 12 pagar en 2023 a 1.768,77 euros en 2024. Son 1.260 euros más al año por cada empleado.

En 2024 el salario de cada empleado sería en 12 pagas de 1.323,77 euros, mientras que la cotización a la Seguridad Social ascendería a 425 mensuales.

La situación para familias y empresas será más complicada, por tanto, si Trabajo confirma hoy la subida del 5%, que dan por hecho tanto fuentes sindicales como empresariales. En enero ya se producen numerosas subidas de gastos fijos como la hipoteca, el teléfono móvil, la luz y el gas, a lo que tendrán que unir numerosas familias el de la empleada del hogar.

Otra consecuencia de este incremento del salario mínimo es que se fomenta la economía sumergida, puesto que se tiende a que estos empleados coticen por menos horas o directamente que no coticen. Exactamente en la misma situación se encuentran los trabajadores agrarios, sector que podría sufrir un incremento de la economía sumergida.

Ambos grupos han perdido más de 110.000 afiliados a la Seguridad Social en los últimos años, pese al aumento del empleo. La razón, señalan desde una patronal, no es otra que el «brutal incremento» del salario mínimo desde que gobierna Pedro Sánchez. «Supera el 50% en conjunto de sus legislaturas y eso es inasumible para muchas empresas, así que para una familia o para un pensionista, peor», señalan estas fuentes.

El Gobierno va a subir el salario mínimo ese 5% -a la espera de algún cambio improbable en la reunión de este viernes- para poder presentarlo como un pacto, al menos con los sindicatos, como ya hizo la última vez. Tanto UGT como CCOO han propuesto ese 5% aunque hubieran aceptado un 4% si la CEOE se hubiera sumado al acuerdo.

Sin embargo, el Ejecutivo no aceptó ninguna de las dos medidas que la patronal puso como condición sine qua non para aceptar una subida del salario mínimo del 3% más un 1% adicional si la inflación superaba ese porcentaje. El Gobierno no aceptó ni subir también un 4% el precio de los contratos públicos -que llevan años congelados-, ni bonificaciones específicas para el sector agrario.

«No nos han dado absolutamente nada, ni una ventana por la que escaparnos y poder decir que hemos conseguido algo. Nada de nada», aseguran fuentes empresariales. «A cambio lo que nos dijeron es que o firmábamos el 4% o iba a ser peor. Y lo dijeron públicamente antes de entrar a la reunión del lunes. Así no se puede negociar», insisten estas fuentes.

Impacto en el empleo

La CEOE no se va a levantar de la mesa de negociación y acudirá este viernes al encuentro a primera hora de la mañana, aunque será para decir ‘no’ a la propuesta de Trabajo. Fuentes sindicales consultadas por este diario dan por hecho el acuerdo en el 5%.

Además de elevar el coste para las familias de contratar a una empleada del hogar en 105 euros al mes, la otra consecuencia de subir el salario mínimo otro 5% en 2024 será la pérdida de empleos, según varios estudios. El Banco de España concluyó en un trabajo de 2021 que la decisión del Gobierno había mejorado el sueldo de 1,6 millones de personas, pero cifró en 180.000 los puestos de trabajo perdidos por subir el salario mínimo interprofesional a 950 euros -ya está en 1.080 euros-.