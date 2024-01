La CEOE se inclina por no ceder al chantaje de Yolanda Díaz. La CEOE rechaza la propuesta del Gobierno de elevar el salario mínimo un 4% en 2024 al no incluir las principales líneas rojas de la patronal. El Ejecutivo ya ha advertido que si la CEOE no acepta ese 4% pactará sólo con los sindicatos un incremento del salario mínimo más cerca del 5%. Esta subida elevará el coste por cada empleado a pymes, autónomos e incluso a las familias que tienen contratada una empleada del hogar en 1.260 euros anuales. En plena cuesta de enero.

Tras la reunión de este lunes, la CEOE ha asegurado que estudiará esta semana la propuesta y tomará una decisión. Fuentes internas de la patronal aseguran que «será difícil» que se apoye esa subida del 4% aunque implique que el Gobierno pacte con los sindicatos un incremento del salario mínimo del 5%.

«No aceptamos chantajes», aseguran estas fuentes. «No es forma de negociar por parte del Gobierno amenazar con una subida mayor. Vamos a estudiarla pero después de no aceptar ninguna de nuestras líneas rojas será difícil que demos el visto bueno a esta propuesta. Estamos lejos de aceptar algo que no incluye reivindicaciones nuestras desde hace años y el presidente, Antonio Garamendi, decidirá», explican.

La Junta Directiva de la CEOE ya acordó realizar una propuesta de subida de hasta el 4% del salario mínimo si se ligaba a los precios de los contratos públicos y se aprobaban bonificaciones para el sector agrario. Estas dos medidas se consideraron condiciones sine qua non para aceptar un incremento del 4%. Nada de eso ha sido aceptado por el Gobierno, que además ha amenazado a la CEOE antes de la reunión de este lunes.

«Ya han pactado cuatro subidas antes de esta sin contar con nosotros, así que pues que hagan lo que quieran. Ni siquiera tenemos que votar. Ya lo hicimos y dijimos cuáles eran las líneas rojas así que está claro lo que tenemos que hacer», señala otra fuente de la patronal.

«Es que no podemos hacer otra cosa. Es que si después de aprobar lo que aprobamos en nuestra Junta Directiva votamos otra cosa con amenazas y chantajes de por medio nos corren a gorrazos», insiste.

La CEOE quiere analizar la propuesta antes de que finalice la semana y volver a reunirse con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo con su posición definitiva el próximo jueves o viernes. Ante el ‘no’ rotundo de la patronal, el salario mínimo subirá entonces un 5% con el visto bueno sólo de los sindicatos UGT y CCOO.

Las dos centrales están dispuestas a ceder y aceptar una subida del 4% sólo si la patronal acepta y firma el acuerdo, algo que no va a suceder. Por eso, el salario mínimo subirá un 5% elevando el coste por cada trabajador en 1.260 euros anuales: tanto el sueldo que cobrará el empleado como la cotización a la Seguridad Social.

De esta forma, pequeñas empresas y autónomos que tienen pequeños negocios y tienen empleados pagándoles el salario mínimo verán como sus costes se disparan de nuevo. También para las familias que tienen contratada a una empleada del hogar.

«La consecuencia inmediata es que este colectivo de empleadas del hogar perderá afiliados y se fomentará la economía sumergida. Es muy difícil para las familias afrontar el coste de una cuidadora y sin apenas ayudas del Gobierno. Las familias lo que hacen es reducir el horario de estos empleados», señalan fuentes de los empresarios.

Salario Mínimo

El salario mínimo se va a sumar a otros servicios que han subido en enero y que va a hacer que las familias y las pequeñas empresas tengan más complicado salir adelante. El gas y la electricidad serán más caros después de que el Gobierno haya subido del 5% al 10% el IVA de estos dos productos -el gas subirá al 21% desde el 1 de abril-.

Además, el consumo de gas y de electricidad se va a disparar por la ola de frío que se espera en España para este invierno, lo que elevará la factura mensual para familias y empresas. Enagás, gestor del sistema gasista nacional, cifra en un 11% el incremento de la demanda de gas en las próximas semanas por la bajada generalizada de las temperaturas.