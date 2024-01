La reunión de este lunes entre el Gobierno, CEOE, Cepyme y los sindicatos para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha concluido sin acuerdo. El nuevo encuentro entre las partes se ha cerrado «sin mucho éxito» y sin grandes avances.

A la salida de la reunión , la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha asegurado que este encuentro «no ha tenido mucho éxito» y que las tres partes han acordado una nueva reunión «este jueves o viernes» para dar una solución a la subida del salario mínimo de 2024. Este lunes el Ministerio de Trabajo ha reiterado su propuesta de un incremento del 4% del SMI, mientras que CEOE se ha comprometido a estudiar esta propuesta.

«La reunión de hoy no ha dado mucho éxito, no ha habido ninguna variación en las propuestas, ni por parte de los sindicatos, ni por parte del Gobierno. Los empresarios se han comprometido a estudiar las propuestas que hay encima de la mesa y darán una contestación en la próxima reunión, que será o bien el jueves o bien el viernes de esta misma semana», ha apuntado Vicente Peralta.

Por su parte, el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha avisado este lunes a la CEOE de que si no firma una subida del salario mínimo del 4%, acordarán con sindicatos una subida «más ambiciosa» para 2024.

Salario mínimo actual

El SMI ha arrancado el año en 1.080 euros al mes por catorce pagas, la misma cuantía que en 2023, a la espera de la subida que decida finalmente aplicar el Gobierno como resultado de sus negociaciones con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. En todo caso, sea cual sea el incremento que se practique sobre el SMI para 2024, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.

De no cerrarse un acuerdo, no sería la primera vez que la subida del salario mínimo se aprueba una vez iniciado el ejercicio para su aplicación con efectos retroactivos. Ya ocurrió con el alza de 2023, cuando el Gobierno, con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de los empresarios, aprobó a mediados de febrero subir el SMI un 8%, hasta los 1.080 euros mensuales, con efectos desde el 1 de enero de dicho ejercicio.

Aunque las negociaciones para la subida del SMI de 2024 entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales arrancaron a primeros del pasado mes de diciembre, no se consiguió cerrar ningún acuerdo antes de final de año y ahora se va a intentar en los primeros compases del nuevo año.

Las cartas ya están sobre la mesa y son conocidas. Trabajo propuso antes de finalizar 2023 una subida del SMI del 4%, lo que situaría su cuantía en 1.123,2 euros al mes por catorce pagas, frente a los 1.080 euros de 2023.

CEOE y Cepyme, por su parte, han planteado subirlo un 3%, con la posibilidad de un 1% adicional si se desvía el IPC, en tanto que los sindicatos apuestan por un incremento del 5%, aunque aceptarían un 4% si las patronales se suman al acuerdo. Si no lo hacen, han avisado de que serán «más exigentes» y se irán por encima del 5%.

Además de proponer un alza del 4%, el Gobierno se comprometió a estudiar la posibilidad de establecer bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para el sector del campo, una medida demandada por la CEOE, que pide concretamente que esta bonificación sea del 20%.

Los sindicatos no están de acuerdo con esta medida si no hay previamente un compromiso por parte de este sector de cumplir los convenios colectivos, de avanzar en la negociación colectiva y de cumplir con el SMI en aquellos convenios donde no se lleva.

La patronal también reclama indexar el SMI a los contratos públicos, una demanda que sí apoyan los sindicatos y que Trabajo ha trasladado a los ministerios competentes, aunque de momento sin éxito, pues Hacienda ha expresado ya su negativa.