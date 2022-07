La exquisitez andaluza ya está en Lidl y encima rebajado

Si hay algo que caracteriza el verano son los platos frescos como el gazpacho, pero también otros que provienen precisamente de Andalucía. De hecho en esta época no nos apetece sólo el mencionado gazpacho o el salmorejo, sino también los espetos de sardinas malagueños o como no, el pescado que viene de Cádiz y que puedes disfrutar fácilmente en muchos chiringuitos y restaurantes, pero en el caso de no vivir en esta comunidad o no tener planeado visitarla en breve, Lidl te lo pone fácil y te acerca la exquisitez andaluza a la que no te vas a poder resistir. Un plato irresistible que además tiene su precio rebajado.

Lidl tiene la mejor exquisitez andaluza

Si por algo se caracteriza Lidl es por contar con productos de alimentación de lo más variados, algunos de ellos pertenecientes a otros países y sabores, pero también a lo mejor de nuestro país y en este sentido y directo desde Andalucía tienes ahora en estos supermercados, las famosas tortillitas de camarones que son uno de los platos gaditanos más típicos en épocas como el verano, aunque lo cierto es que suele comerse como tapa durante todo el año.

De este modo, y gracias a Lidl puedes saborear ahora estas deliciosas tortillitas, que no dejan de ser camarones que se pasan por harina de garbanzo y de trigo y se fríen para un resultado crujiente de sabor exquisito. Para su elaboración cuenta además con otros ingredientes como cebolla, ajo, sal y perejil.

Se trata de un producto congelado, pero puedes freírlo sin necesidad de descongelarlo. Deberás eso sí, calentar la sartén con unas cucharadas aceite y freír de ambos lados por un par o tres de minutos (son bastante finas de modo de debes vigilar que no se quemen) o si lo prefieres, las puedes hacer también en la freidora o incluso en el horno.

Si las haces en sartén, debes esperar a que estén doradas para retirarlas y dejarlas sobre un plato que tenga papel de cocina para que pueda absorber el aceite sobrante y estén mucho más ricas. La bolsa que tienes ahora de oferta en Lidl lleva una cantidad de 350 gramos, ideal par tres raciones.

No dejes escapar tu oportunidad de probar uno de los típicos platos andaluces que seguro pedirías en cualquier bar o restaurante si estuvieras allí de vacaciones. Estas tortillitas son realmente irresistibles y serán perfectas para «tapear» en casa con tus amigos o para acompañar cualquier comida que prepares en el jardín o la terraza este verano.

Además su precio de oferta es de tan sólo 1,59 euros de modo que merece la pena que las pruebes de una vez por todas y sobre todo, que las saborees y las disfrutes.