La fianza es uno de los requisitos que una persona tiene que cumplir con el propietario cuando va a alquilar una vivienda, una garantía que se toma como un seguro en determinados casos, tanto en alquiler de viviendas como de locales, habitaciones, vehículos, etc. Si alguna vez te has preguntado cuáles son los motivos para no devolver la fianza cuando alquilas una vivienda, sigue leyendo y te los contamos.

Cuando finaliza un contrato de alquiler en una vivienda, por el motivo que sea, el inquilino siempre espera recuperar la fianza, pero en ocasiones no la recupera, o lo hace de forma parcial, lo que genera la duda y, sobre todo, la desconfianza de si es legal que se queden con esa fianza y en qué términos se puede hacer. Y eso es lo que vamos a explicar hoy.

Motivos para no devolver la fianza en un alquiler de vivienda

Daños en la propiedad

Si la propiedad ha sufrido daños con respecto al estado en el que estaba cuando fue entregada al inquilino, los gastos de reparación de los mismos se descontarán de la fianza. Esto puede ser suelo rayado, paredes desconchadas, electrodomésticos averiados, muebles estropeados y, en general, cualquier daño ocasionado en cualquier superficie o elemento que sea propiedad del propietario y que estuviera en buen estado antes del alquiler.

Obras sin permiso

Por mucho que las obras que se realicen sean para mejorar la vivienda, no se pueden hacer sin un permiso expreso del propietario, por lo que si no ha sido así se puede descontar el dinero de la fianza para volver a poner lo tocado como estaba antes. Es muy importante tener un consentimiento firmado antes de acometer cualquier obra en tu casa si estás de alquiler, ya que aunque sea de palabra no se puede demostrar a la hora de recuperar la fianza.

Suciedad

Antes de devolver la casa a su propietario hay que dejarla limpia, al igual que cuando el propietario la va a alquilar debe entregarla limpia. Devolverla sucia supondrá un descuento en la fianza, dinero que el propietario podrá alegar que es para pagar a un servicio de limpieza que se encargue de dejar impecable la vivienda.

No pagar la mensualidad

Aunque no es lo ideal ya que el pago de la mensualidad es la principal obligación que tiene el inquilino cuando alquila una vivienda, el fallo en el pago de alguna mensualidad puede suponer la pérdida de la fianza. En muchos casos, propietario e inquilino acuerdan no pagar el último mes y compensarlo con la fianza, pero únicamente si no hay ningún otro motivo para no devolver la fianza.

¿Cuándo se devuelve al fianza?

Cuando todo está correcto y el propietario debe devolver la fianza, debe hacerlo en el plazo de un mes desde la finalización del contrato. Si tardara más de ese tiempo se generarían intereses mes a mes, por lo que la cantidad a devolver sería más alta.