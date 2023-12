Las compras para las cenas de nochebuena y nochevieja se suelen realizar con el tiempo suficiente como para poder aprovechar las mejores ofertas. Sin embargo, siempre hay quien deja para última hora la adquisición de alguno de los productos imprescindibles en Navidad. Por ejemplo, hay quien necesita ir al supermercado a por unos langostinos poco antes de comenzar a cocinarlos. Por suerte, existen comparadores web que nos permiten saber en qué lugar es más barato.

Los precios de los alimentos no han parado de subir durante todo el año. Las fechas navideñas no van a ser una excepción. Por ello, lo más apropiado para aquellos que quieran ahorrar es tratar de realizar las compras con margen. Si no es tu caso o necesitas algo de última hora, deberás de darte prisa para que no se acaben los productos o suban demasiado por la enorme demanda que hay.

El comparador de precios SoySuper te permite esquivar un poco el alza de los precios. En concreto, la plataforma ofrece una herramienta para poder cotejar los diferentes precios de los productos de supermercado que hay alrededor de tu zona.

Para ello, sólo debes registrarte e introducir tu código postal, así como tu establecimiento favorito. De hecho, la página web también da facilidades si quieres hacer una compra en línea.

Langostino barato en nochebuena

Si introducimos un código postal de Madrid y buscamos langostinos, podemos distinguir entre diferentes variedades y sus precios. En Carrefour, el Langostino vannamei cocido de entre 30 y 40 piezas se puede comprar por 4,59 euros y pesa 400 gramos. En Mercadona, el Langostino cocido Hacendado se adquiere por 6,15 euros y vienen 600 gramos.

Por su parte, en Dia el Langostino cocido Selección de Dia se puede comprar por 4,49 y trae 400 gramos. Por último, en Alcampo venden los Langostinos cocidos calibre 60/80, un poco más pequeños de lo habitual, por 3,6 euros y viene medio kg.

En definitiva, los precios se distribuyen, en términos relativos, de la siguiente manera:

Carrefour : 11,47 euros el kg

: 11,47 euros el kg Dia : 11,22 euros el kg

: 11,22 euros el kg Mercadona : 10,25 euros el kg

: 10,25 euros el kg Alcampo: 7,2 euros el kg

Por tanto, Alcampo es el supermercado que ofrece los langostinos más baratos para esta nochebuena. Sin embargo, existen otros productos que tienen este ingrediente más baratos y que pueden resultar un buen plato tanto para nochebuena como para nochevieja.

De hecho, alguno de los establecimientos de Mercadona ofrecen la posibilidad de adquirir langostinos a granel, es decir, que puedas elegir y recoger tu mismo la cantidad que quieres. En estos casos, puedes acceder a este alimento por una cantidad más barata: 9,95 euros el kg.

Además, Carrefour tiene en sus tiendas los langostinos rebozados Clavo. Este preparado se vende por 4,15 euros y vienen 400 gramos, es decir, el plato tiene un valor de 10,38 euros el kg.

Por tanto, si aún tienes que comprar este producto en tu tienda más cercana y quieres ahorrar, puedes plantearte adquirir algún derivado más barato que te ayude a salir del paso. Es muy probable que quede poco marisco por la alta demanda que aparece siempre por estas fechas tan señaladas.