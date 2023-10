Estate atento a las monedas de dos euros que utilizas: no valen lo que tu piensas

Cualquier persona suele llevar en la cartera o en los bolsillos algunas monedas, por poco que sea el total, pero en cualquier momento puede surgir la necesidad de tener un par de euros en efectivo. Si sueles utilizar monedas de 2 euros, ten mucho cuidado porque puedes llevar en la cartera algunas que tienen mucho menos valor del que piensas… ¡que no te la cuelen!.

Monedas de euros que realmente no lo son

Cuando llevas dinero en efectivo encima es muy importante asegurarte de que tanto billetes como monedas no sólo no son falsos si no que tampoco son de otra divisa y te las han colado como si fueran euros. Actualmente hay en España muchas monedas en circulación que realmente no son euros pero que se utilizan como si lo fueran, un dinero que vas a perder allá donde lo quieras utilizar y se den cuenta de que no es válido para pagar en España, por lo que debes tener mucho cuidado con las monedas y billetes que aceptas.

Esas monedas de euros que realmente no lo son se pueden confundir fácilmente, ya que tanto por estética como por peso son muy similares a las monedas de 1 y 2 euros, pero la realidad es que son divisas de otros países que, lógicamente, no se pueden utilizar para pagar en España. Además, todas ellas son monedas que tienen mucho menos valor que la de euros por la que se confunde, por lo que el problema puede ser importante sobre todo si te cuelan muchas. Estas son las que más se suelen confundir con euros: