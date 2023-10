Estas son las tiendas que no envían a las islas Canarias y cuáles son sus alternativas

Las islas Canarias forman parte del territorio español, aunque quizás no lo parezca dado que algunas tiendas no envían a este lugar sus pedidos. Es más costoso y determinadas marcas prefieren no hacerlo. Pese a perder a un buen número de clientes españoles, no debemos olvidar que la situación de estas islas complica la llegada de determinadas materias. Por lo que es importante hacerse saber de antemano qué tiendas envían o no a estas islas o la forma de que no nos coste mucho dinero. Toma nota de estas alternativas.

Las tiendas que no envían a las islas Canarias y cuáles son sus alternativas

No todas las tiendas envían a las islas Canarias, hay algunas que sí y otras que prefieren no hacerlo, al menos inicialmente. Por lo que, si vivimos en este lugar, toca buscarnos la vida. También para pagar menos, ya que los gastos de envió o el hecho de que nos cobren un IVA que allí es IGI, un impuesto propio de estas islas no nos afecte demasiado.

Vivir tan lejos de la península en este pequeño paraíso tiene sus inconvenientes por lo que tocará estar preparado para algo tan común como hacer determinadas compras online. Estas son algunas tiendas que envían a las islas desde la península y en las que puedes comprar.

PCcomponentes es una de las tiendas que envía a las Islas Canarias y lo hace en un plazo de 7 a 10 días.

Zalando si envía a Canarias por lo que es fácil comprar en esta tienda donde hay muchas marcas famosas.

Primo puede traer tus envíos a Canarias, se paga un mínimo de 7 a 15 euros, pudiendo hacerte con este tipo de productos.

Amazon funciona en las Islas Canarias como en el resto de la península. El gasto de envío es gratis para miembros Prime y de 5,99 euros para no Prime.

H&M no envía a Canarias desde su tienda online. Podrás hacerte llegar los pedidos de esta marca a estas islas con Canarias Prime, Coliesxpat o Club Elogger.

Wallapop trabaja con Correos para hacer los envíos por lo que si que envía a Canarias con esta plataforma de ropa o productos de segunda mano. La que no vende a estas islas, ni permite comprar es Vinted.

SHEIN tiene condiciones especiales para enviar a las Islas Canarias, por lo que se diferencia de lo que pagan en la península por unos pedidos que llegan con condiciones especiales.

Aliexpress Plaza en general no envía a Canarias, con algunas excepciones de los vendedores. Alieexpress si envía desde China, al igual que hace Shein.

Es cuestión de buscar aquellas tiendas que tengan un envío a Canarias que sea lo que buscamos.