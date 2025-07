Éstas son las gasolineras más baratas de España, según la OCU: puedes ahorrar mucho dinero este verano

Ahora que estamos ya metidos de lleno en el mes de julio, seguro que muchas familias españolas se preparan sus vacaciones, y aunque suele aconsejarse apostar por hacer trayectos en transportes como el tren o el avión, lo cierto es que en España, los desplazamientos en coche durante el verano están a la orden del día, así que es importante la puesta a punto del vehículo y también, saber dónde repostar sin que nos cueste demasiado. Algo en lo que nos ayuda ahora la OCU, que ha revelado cuáles son las gasolineras más baratas de España.

Planificar rutas, buscar alojamiento o decidir las paradas forma parte del ritual previo a las vacaciones, pero hay un detalle que no conviene pasar por alto: llenar el depósito. Aunque los precios de los carburantes han bajado respecto a los picos de 2022, cuando superar los dos euros por litro se convirtió en la norma, repostar sigue siendo una parte importante del gasto vacacional. De hecho, según datos recientes, el precio de la gasolina y del diésel se ha estabilizado, pero eso no significa que no haya diferencias notables entre unas estaciones de servicio y otras. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un estudio exhaustivo sobre las gasolineras más baratas de España, y la conclusión es clara: dependiendo de dónde llenes el depósito, puedes ahorrar más de 9 euros por repostaje.

Este informe llega en el mejor momento posible. Con casi la mitad de los hogares españoles reconociendo que les cuesta asumir los gastos del coche, tener una guía clara de dónde están los mejores precios puede marcar la diferencia. Más aún si tenemos en cuenta que algunas cadenas low cost ofrecen precios hasta un 20% más bajos que las grandes enseñas tradicionales.

Gasolineras más baratas según la OCU

La OCU ha analizado más de 12.000 estaciones de servicio en toda España entre marzo y mayo de 2025, evaluando el precio medio de diésel, gasolina 95, gasolina 98 y carburantes mejorados. A través de un índice que toma como referencia el valor 100 para la cadena más barata, el ranking permite comparar de forma sencilla qué compañías resultan más económicas.

Estas son las 10 cadenas de gasolineras más baratas de España en 2025:

BonÀrea – Presente sobre todo en Cataluña y Aragón, esta cadena vuelve a liderar el ranking. Ofrece el precio más bajo tanto en diésel como en gasolina 95 y 98. GM Oil – Ligada a los cash GM, esta cadena automatizada ofrece precios muy competitivos, sobre todo en gasolina 95 y carburantes mejorados. Ballenoil OCU – Estaciones seleccionadas por la OCU con precios muy bajos, especialmente en gasolina 95. Plenergy – Destaca por precios estables y económicos en todos los tipos de carburante. Petroprix – Muy presente en Andalucía, tiene precios competitivos y estaciones sin personal. Alcampo – Sus gasolineras, asociadas a los supermercados, destacan sobre todo en gasolina 98. Ballenoil – Con presencia nacional, mantiene precios bajos en todos los carburantes, especialmente en diésel mejorado. Gasexpress – Automatizadas y económicas, especialmente en el centro y este de España. Esclatoil – Menos conocida, pero con buenos precios, sobre todo en carburantes mejorados. Beroil – Sigue siendo más económica que muchas grandes marcas, destacando en gasolina 98.

Las cadenas más conocidas, son también las más caras

En el otro extremo del ranking están las grandes compañías, muchas de ellas bien conocidas por el consumidor español, pero con precios más elevados. Las 5 cadenas más caras de España según el informe de la OCU son:

Petronor

ENI

Repsol

BP

Moeve (antes Cepsa)

Estas enseñas, pese a contar con mayor presencia, tienen precios hasta un 20% superiores a las más baratas, especialmente en gasolina 98 y carburantes mejorados. El ahorro por cada depósito puede superar fácilmente los 9 euros.

Dónde repostar según la provincia

La diferencia de precios no sólo depende de la cadena elegida. También la provincia influye considerablemente. Según la OCU, estas son las provincias donde repostar resulta más barato:

Lérida

Murcia

Almería

Córdoba

Cádiz

Teruel

Barcelona

En cambio, las provincias con los precios más altos son Islas Baleares, Asturias, Guipúzcoa y Málaga.

¿Merece la pena buscar la gasolinera más barata?

La respuesta es un rotundo sí. La diferencia entre repostar en una low cost o en una cadena tradicional puede suponer más de 100 euros de ahorro al cabo del verano. Muchas de estas estaciones automatizadas ofrecen carburantes de calidad similar, aunque sin los servicios añadidos de las enseñas premium.

También es importante tener en cuenta que las gasolineras más baratas que hemos conocido gracias a la OCU, suelen funcionar en régimen de autoservicio, lo que permite precios más bajos, aunque puede no resultar cómodo para todos.

Con un poco de planificación, repostar este verano no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Elegir bien la cadena de gasolineras, evitar las provincias más caras y optar por enseñas low cost puede traducirse en un ahorro muy real. Y en tiempos en los que cada euro cuenta, llenar el depósito de forma inteligente puede marcar la diferencia entre gastar de más o ser todo un experto en ahorro.