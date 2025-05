Esto es lo que te puede pasar su echas gasolina 95 en vez de 98 en tu coche, según la IA

En el día a día, muchos conductores se enfrentan a una duda bastante habitual al momento de repostar: ¿realmente importa elegir entre gasolina 95 o 98? A simple vista, podría parecer una diferencia mínima, incluso superficial, ya que ambas se presentan como opciones viables para la mayoría de vehículos de gasolina.

Sin embargo, más allá del precio y el número, existe una razón técnica y mecánica detrás de esa elección. La inteligencia artificial, que se ha convertido en una gran aliada para analizar grandes cantidades de datos, ofrece una perspectiva interesante sobre lo que sucede cuando se reposta con un octanaje distinto al recomendado por el fabricante.

¿Qué diferencia hay entre la gasolina 95 y 98?

Cuando se habla de gasolina 95 y 98, se está haciendo referencia al número de octano que contiene el combustible. Este número indica la capacidad del combustible para resistir la autodetonación dentro del cilindro del motor. En términos más simples, cuanto mayor sea el número de octano, más resistente será el combustible a explotar antes de tiempo debido a la compresión.

Esto es importante porque los motores de alto rendimiento o con mayores tasas de compresión están diseñados específicamente para funcionar con gasolina de mayor octanaje, como la 98. Utilizar un combustible con menos octano del necesario puede alterar el rendimiento del motor, e incluso dañarlo a largo plazo.

Una de las consecuencias más frecuentes al usar gasolina 95 en un coche diseñado para 98 es la aparición del fenómeno conocido como «detonación» o «picado de biela». Este ocurre cuando la mezcla de aire y gasolina se enciende de forma prematura en el cilindro, lo cual genera pequeños golpes metálicos que no solo disminuyen el rendimiento del vehículo, sino que también pueden causar un desgaste prematuro en componentes internos del motor.

Aunque los coches modernos suelen contar con sensores que detectan estas irregularidades y ajustan automáticamente la chispa de encendido para minimizar daños, esto no significa que el motor esté completamente a salvo. Además, cuando el sistema de encendido debe trabajar constantemente para compensar una gasolina de menor octanaje, se generan otros efectos secundarios.

Por ejemplo, el rendimiento del coche puede verse comprometido, perdiendo potencia y eficiencia. El conductor podría notar que el motor «responde menos», o que el consumo de combustible se incrementa ligeramente. Esto contradice la idea inicial de ahorrar dinero al elegir una gasolina más barata, ya que podrías terminar gastando más debido al menor rendimiento por litro.

Otro factor importante que señala la IA, especialmente al analizar tendencias de desgaste y mantenimiento, es el impacto acumulativo a largo plazo. Si bien llenar el depósito con 95 una vez por error no causará un desastre inmediato, utilizarla de forma habitual en un coche que exige 98 puede acortar la vida útil del motor.

Componentes como pistones, válvulas, juntas y hasta el sistema de escape pueden verse afectados por el uso continuado de un combustible no acorde con las especificaciones del fabricante. Esto se traduce en reparaciones más frecuentes y, por ende, mayores gastos en mantenimiento a medio y largo plazo.

Pero, ¿qué pasa si el caso es al revés? Es decir, si uso gasolina 98 en un coche que sólo necesita 95. En ese caso, no hay riesgo de daño mecánico, aunque tampoco se obtienen beneficios significativos. La IA ha analizado numerosos informes y concluye que poner 98 en un motor que no está diseñado para aprovechar ese octanaje no mejora el rendimiento ni la eficiencia. En otras palabras, es como comprar un producto más caro sin que se traduzca en mejores resultados: simplemente se pierde dinero.

Una de las razones por las que los conductores tienden a ignorar esta diferencia es porque muchas veces no se perciben los efectos de forma inmediata. No es como si el coche se apagara al instante o emitiera una alerta evidente. Sin embargo, la inteligencia artificial, al analizar miles de registros de mantenimiento, sensores y comportamiento de motores, ha encontrado patrones consistentes: el uso prolongado de gasolina inadecuada puede derivar en fallos acumulativos.

Por eso, el consejo de los fabricantes es claro: siempre utiliza el tipo de combustible recomendado en el manual del coche. No es un capricho, sino una decisión basada en pruebas técnicas y condiciones específicas del diseño del motor.

Otro detalle técnico importante es el sistema de inyección y encendido. Algunos coches de alta gama o deportivos cuentan con tecnologías avanzadas que exigen un control milimétrico del encendido del combustible. Estas configuraciones están diseñadas para trabajar con gasolina 98, no por gusto, sino porque necesitan un octanaje que les permita trabajar bajo altas presiones sin riesgo de detonaciones prematuras. Cambiar a gasolina 95 en estos casos no sólo afecta la potencia, sino también la suavidad del motor y la respuesta del acelerador, comprometiendo la experiencia de conducción.

En un mundo donde cada céntimo cuenta y cada decisión puede tener consecuencias, optar por el combustible adecuado para tu vehículo es más importante de lo que parece.