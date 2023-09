Estaba agotado en todas las tiendas pero Mercadona lo ha repuesto: va a volver a volar

Hay productos que son tal éxito de ventas que se agotan rápidamente, sobre todo cuando se hacen virales en las redes sociales, ya que en cuestión de días incluso millones de personas pueden ver contenido que los muestre, y los datos dicen claramente que muchos de ellos los van a comprar. Hoy te mostramos un producto de Mercadona que lleva semanas arrasando en ventas de tal manera que la cadena valenciana lo ha tenido que reponer en sus establecimientos ya que se había agotado por completo… ¡corre que vuela!.

Mercadona es la cadena de supermercados estrella en España, tanto que triunfa incluso con los extranjeros que visitan nuestro país y que en muchos casos flipan con sus productos, tal y como se puede comprobar en incontables vídeos en las redes sociales mostrando sus reacciones. La empresa valenciana ha sabido dar con la tecla para liderar el mercado en un sector tan competitivo como es el de la alimentación, y cuenta ya con más de 1.600 establecimientos que así lo demuestran.

Planchado fácil de Mercadona, el producto que arrasa en ventas

Se trata de Planchado fácil Bosque Verde con pistola, un producto increíblemente útil para simplificar una de las tareas más tediosas de cuantas hay que hacer en casa: planchar. Gracias a este producto, tal y como se indica en su nombre, podrás planchar de forma muy sencilla. Actualmente está disponible en una botella de 750 ml, con sistema de pistola, por un precio de 1,95 euros.

Este fantástico Planchado fácil de Mercadona es una maravilla de producto que te va a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo a la hora de planchar, y no cabe duda de que lo agradecerás especialmente si eres una de los muchos millones de personas a las que no les gusta planchar, así que en cuanto lo pruebes querrás utilizarlo siempre. Está formulado específicamente para eliminar las arrugas de la ropa con sólo pulverizarlo sobre la prenda, un puntazo que te va a cambiar la vida ya que por fin evitarás luchar con la plancha pero no llevarás la ropa arrugada.

Además del hecho de eliminar las arrugas, es también una gran ventaja de este producto el hecho de que deja un agradable aroma limpio y fresco que protegerá los tejidos de los malos olores. Es un producto apto para todo tipo de tejidos, incluso aquellos que son más delicados, como el lino o la seda.

¿Cómo se utiliza?

Su aplicación es muy sencilla, tanto que bastará con agitar bien la botella y después pulverizar sobre la ropa o tejido, a una distancia de unos 20 cm. Una vez que hayas planchado la prenda es importante que la cuelgues para que el producto se seque al aire. Otra forma en la que se suele utilizar, y que evita por completo la plancha, es primero pulverizar y después sacudir la prenda, las arrugas se eliminarán igualmente.