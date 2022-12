Esta plancha de pelo lo está petando: plancha, ondula y riza el pelo en segundos

Se acercan fechas especiales con la Navidad a la vuelta de la esquina, por lo que seguro que vamos a querer tenerlo todo a punto, no sólo la casa sino también en lo que respecta a nuestra ropa, maquillaje y sobre todo, el pelo. Para este la gran tendencia son las ondas o llevar el pelo rizado y en el caso de que no lo tengas no hay problema porque hemos encontrado la plancha de pelo que lo está petando: plancha, ondula y riza el pelo en segundos.

La plancha de pelo que lo está petando

Es en Amazon donde podemos encontrar la plancha de pelo que lo está petando y que podéis ver a continuación.

Una plancha con la que vas a poder lucir el pelo que siempre has soñado o de hecho, las ondas que son ahora las que más se piden en las peluquerías. Todo gracias a la plancha de la marca Layado que se ha convertido en un «top» ventas durante el pasado Black Friday pero que sigue vendiéndose muchísimo.

Funciona de tal manera que el pelo se pueden ondular con mayor o menor precisión para tener unas ondas muy marcadas, incluso rizos, o unas ondas más suaves. Incluye dos pinzas para dividir y sujetar mejor el pelo mientras lo planchas así como un guante para no quemarnos mientras trabajamos nuestra melena.

La plancha consta de 3 barriles que se calientan en apenas 60 segundos, además de tener también dos botones para ajustar la temperatura como queramos. En un primer nivel es capaz de alcanzar los 180 grados mientras que en el segundo, llega hasta los 210 grados.

La parte que se calienta está hecha con un elemento calefactor de esmalte cerámico especial, que además de reducir la electricidad estática y el frizz o encrespamiento, es capaz de mantener el cabello suave y brillante sin que este acabe dañado por efecto del calor.

Para usar la plancha sólo tienes que dividir el pelo en mechones, y luego introduces cada uno de ellos entre los barriles cuando estos estén calientes. Dejas que actúe un par de segundos y después bajas la plancha para pasarla por el mechón para comprobar como el resultado es el de un bonito pelo ondulado.

Por último, la plancha viene con un soporte que podemos colocar sobre la mesa para que se enfríe después de su uso y evitar así que la superficie donde la dejamos se queme.

¿Deseas probar esta plancha o regalarla en Navidad? No tardes en ir a por ella. La tienes en Amazon y el precio es de 29,99 euros.