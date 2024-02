La pobreza de los españoles aumenta con Pedro Sánchez. El número de españoles que no puede comer carne, pollo o pescado al menos una vez cada dos días se ha casi duplicado desde que Pedro Sánchez llegó al poder, en junio de 2018. A cierre de 2023, un 6,4% de los ciudadanos no podía garantizarse una comida al menos cada dos días de carne, pollo o pescado, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que a finales de 2018 la cifra era del 3,6%.

Cuando Mariano Rajoy llegó al poder, en enero de 2012, este porcentaje era del 3,2%, según la misma fuente, el INE. Por lo tanto, durante la etapa de gobierno de Rajoy -que empezó en lo peor de la crisis y acabó con el PIB en aumento- el porcentaje de españoles que no podía comer carne o pescado cada dos días subió cuatro décimas, del 3,2% al 3,6%.

En cambio, con Sánchez en Moncloa la pobreza se ha disparado y el porcentaje de ciudadanos que no puede comer carne o pescado ha pasado del 3,6% al 6,4%. Cierto que durante la etapa de gobierno del PSOE la inflación ha subido a cifras récord en España y en el mundo por la invasión rusa de Ucrania, pero también es cierto que Sánchez ha disfrutado de la ayuda del BCE para financiarse a tasas negativas durante años, de millones de euros de los fondos europeos, y de una recaudación récord por sus subidas de impuestos que no trasladó al IPC de la carne y el pescado, como le pide el PP.

Sánchez decidió bajar el IVA de algunos alimentos al 0%, pero no incluyó ni la carne ni el pescado ni el pollo, que suman el 40% de la cesta de la compra de los ciudadanos. El PP ha pedido reiteradamente que el Gobierno incluya estos productos en las rebajas del IVA, a lo que se ha negado Sánchez constantemente.

Pero no sólo la carne, el pescado y el pollo. Los españoles que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada también se han disparado pese a que Sánchez sí rebajó el IVA de la luz y el gas al 0% y eliminó varios impuestos que subían la factura de la electricidad. Pero lo hizo meses después de que se lo pidiera el PP, culpando además a Bruselas de no poder hacerlo.

De acuerdo con los datos del INE, el porcentaje de españoles que no podía mantener la vivienda con una temperatura adecuada han pasado del 9,1% en 2018 al 20,7% a cierre de 2023. Cuando Rajoy llegó al poder en enero de 2012 este porcentaje era del 6,5%.

En cuanto al número de españoles que no puede afrontar un gasto imprevisto, el porcentaje ha pasado del 35,9% en 2018 al 37,1% en 2023. La cifra de cierre del año pasado es ligeramente inferior a la que había en enero de 2012, cuando Rajoy llegó a Moncloa -37,6%-.

En definitiva, el dato general de españoles en riesgo de pobreza ha pasado del 26,1% en 2018 al 26,5% en 2023. Hay más ciudadanos en riesgo de pobreza con Sánchez en el Gobierno pese a que presume de que la economía crece más que en el resto de países de la Unión Europea.

También pese a que el Ejecutivo ha vendido como uno de sus principales eslóganes políticos el que no deja a nadie atrás. La realidad de los datos es clara y la pobreza en España ha crecido con el PSOE. Incluso pese a que ha puesto en marcha medidas que, pese a los datos que hace públicos el Ministerio de Seguridad Social, no la han reducido.

Es el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación que está generando muchos problemas también burocráticos, o la subida desmesurada del salario mínimo, un 45% desde que gobiernan PSOE y Podemos-Sumar.