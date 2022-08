Los españoles buscan ingresos como sea: la oferta de pisos compartidos en Airbnb se dispara un 70%

La inflación continúa desbocada y los españoles buscan alternativas para aumentar sus ingresos y hacer frente al aumento del coste de la vida. Una de las alternativas que está ganando más adeptos en los últimos meses es la de anunciar su piso en la plataforma Airbnb para alquilarlo y ganar un dinero extra. En concreto, en el segundo trimestre del año, España registró un aumento del 70% en el número de altas de nuevos anfitriones en comparación con el año anterior.

Una encuesta realizada por la plataforma a miles de anfitriones españoles reveló que la importante subida de los precios ha empujado a más gente a poner sus pisos en alquiler. En concreto, un tercio de los anfitriones afirma que reciben a huéspedes para poder afrontar el incremento del coste de la vida, y casi la mitad admite que los ingresos adicionales que consiguen les ayudan a llegar a final de mes.

De media, un anfitrión en España gana cerca de 4.100 euros al año. La gran mayoría de las personas que alquilan sus pisos son particulares. Casi el 80% de los encuestados afirma que ésta no es su ocupación principal y, de ese grupo, más de la mitad son autónomos, que trabajan en educación o en sanidad.

Tendencia global

No obstante, no se trata de una moda que sólo está creciendo en España, sino de una tendencia casi global que «se observa en otros países donde también aumenta el coste de la vida», explica la compañía. Según sus datos, de media, el incremento en un punto porcentual de la tasa de inflación de un país se asoció con un crecimiento de casi cuatro puntos de nuevos anfitriones para el segundo trimestre de 2022 en ese mismo destino.

«A medida que sigue subiendo el coste de la vida, no es ninguna sorpresa que cada vez más personas usen sus hogares para dar la bienvenida a huéspedes y conseguir ingresos adicionales. Airbnb nació durante la Gran Recesión, y hoy en día es un salvavidas económico para miles de familias españolas que buscan llegar a fin de mes», asegura Mónica Casañas, directora general de Airbnb Marketing Services.

Alquiler turístico

A finales de marzo, el Gobierno aprobó la limitación de la subida del precio del alquiler residencial al 2% en aquellos contratos que deban revisarse durante el actual ejercicio, pese a que la mayoría incluyen cláusulas de revisión vinculadas al índice de precios al consumo (IPC). Para evitar este tope, muchos propietarios han buscado nuevas alternativas como, por ejemplo, alquilar su piso como turístico.

«No vale, ni mucho menos, para todos los casos. En los destinos más populares y en zonas muy concretas de estas localidades, este tipo de alquiler puede ser la fórmula más rentable, pero no sirve para todos porque habrá sitios donde no hay turismo. Pero sin lugar a dudas es un buena alternativa para aquellos propietarios que no estén dispuestos a perder poder adquisitivo por la inflación», explican fuentes del sector.