Un español revela cómo echan a los okupas en Suiza: «Esas personas están…»

La okupación es uno de los grandes problemas que imperan en España, pese a que desde el Gobierno sigan empeñados en quitarle hierro a la situación que sufren miles de ciudadanos. Durante el mandato de Pedro Sánchez, los casos de okupaciones han repuntado de forma significativa y sólo en 2024 las denuncias han aumentado un 7%. Un español que reside en Suiza ha explicado lo que ocurre en el país helvético con los okupas cuando usurpan o allanan tanto una vivienda habitual como una segunda residencia.

Los números publicados recientemente van contra el relato de un ala del Gobierno que siempre saca la palabra «bulo» o «desinformación» cuando se pone encima de la mesa el problema que existe con la okupación en España. A la espera de que entre en vigor la nueva norma de los desahucios exprés, que contó con el voto en contra del PSOE y sus socios de Gobierno, hace unos días el propio Ministerio de Interior fue el que publicó los datos relativos a la okupación especificados en el Portal Estadístico de Criminalidad.

Según estos datos, las denuncias por okupaciones en vivienda repuntaron un 7,4% en España el pasado 2024, tras haberse presentado 16.426 denuncias a las Fuerzas de Seguridad, incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento. Cataluña es la primera de clasificación tras sumar 7.009 casos, que son un 42% del total.

Este aumento del 7,4% anual va en la línea del incremento de la okupación en los últimos años. Se ha pasado de 3.000 casos en 2011 a los 16.426 en 2024 y aquí hay que tener en cuenta que muchos casos no se ponen en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tampoco está en esta lista una de las prácticas de moda en los últimos meses, que es la inquiokupación, que se da cuando un inquilino deja de pagar el alquiler y se convierte en un okupa, ya que se acoge a una situación de extrema vulnerabilidad.

Los okupas en Suiza

Una española que reside en Suiza se ha hecho viral tras publicar en un vídeo qué sucede con los okupas que allanan o usurpan tanto una primera vivienda como una segunda residencia en Suiza. En un máximo de 72 horas están fuera de la casa y pueden ser castigados con penas de cárcel, una alta indemnización además de las pertinentes multas. «El respeto es el primer paso de la convivencia en paz», se titula el vídeo que cuenta con miles de reproducciones y también un gran número de comentarios.

«Okupación de una vivienda habitada aquí en Suiza. Cómo se la gastan las autoridades suizas con este tema», comienza explicando @rafael_cubero, como así se hace llamar este español que es uno de los miles que se ha marchado al país helvético a labrarse un futuro y generar unos ahorros. «El viernes fui a una comisaría de la Policía aquí en Suiza para informarme y después llamé por teléfono a una abogada especializada en temas de inmuebles y estas cosas. Ojo, hablamos del ejemplo de una vivienda habitada», dice en el vídeo. «O sea, si tú vives de alquiler o eres propietario de una vivienda aquí en Suiza y te vas de vacaciones. Cuando vuelves, te la encuentras okupada», explica sobre el hipotético caso de lo que pasaría en el caso de que una persona sufriera este delito.

«Pues nada, llamas a la Policía, la Policía se personifica aquí y empieza a comprobar la documentación porque evidentemente tienes que tener un contrato de alquiler, tienes que estar empadronado en el ayuntamiento, en fin, un montón de documentación que cerciora que tú vives aquí», explica. «Una vez hechos todos los papeleos, en un máximo de 72 horas esas personas están fuera», relata.

Rafael también explica en el vídeo las penas para los okupas en Suiza. «Las penas para extranjeros pueden llegar a ser deportación, más multas y para suizos hasta un año de cárcel más multas. En ambos casos, se suele pagar también una indemnización», afirma. «Recalcar que es para este ejemplo y que en Suiza la okupación de vivienda habitada no es un problema. Sean habitadas o no habitadas en caso de que sea una vivienda vacacional o algo. No suele pasar esto. En Suiza tienes unos derechos como inquilino que se llevan a rajatabla. Otra cosa es para edificios abandonados y esas cosas», finaliza.