España incumplirá de nuevo el objetivo de déficit público en 2024, algo que le podría acarrear una multa por partida doble de manos de Bruselas. Así lo reflejan los datos que maneja la Comisión Europea y que han sido publicados este viernes por el Banco de España en el informe El Semestre Europeo 2024 y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El documento refleja que el Estado español volverá a tener un descuadre en las cuentas superior al 3% y que también incumplirá con el criterio de deuda pública, contraviniendo al Reglamento (CE) n.º 1467/1997 de la Unión Europea.

La Comisión Europea perdonó a España el procedimiento de déficit excesivo -el primer paso para un expediente sancionador- pese a haber cerrado el ejercicio de 2023 con un 3,6%, seis décimas por encima del umbral del 3% del PIB.

En un contexto en el que Bruselas evalúa el déficit de varios países europeos, la Comisión Europea justificó su decisión de no abrir un expediente a España basándose en las previsiones económicas del propio Gobierno español y de la Comisión.

España incumplirá el objetivo de déficit

Sin embargo, el nuevo informe del Banco de España muestra que la propia Comisión prevé ahora que España incumplirá de nuevo el objetivo de déficit público en 2024, por lo que el país se enfrentaría a una multa por partida doble: la del 2023 y la de este año.

De hecho, la propia Junta Fiscal Europea cuestionó el pasado octubre la decisión de Bruselas. «Este elemento de juicio añade un nuevo elemento de discrecionalidad que no figura en las disposiciones legales pertinentes», señala el informe anual del organismo fiscal independiente de la UE, presentado en Bruselas, respecto al perdón a España de la sanción.

Niels Thygesen, presidente de la Junta Fiscal Europea, criticó esta decisión, argumentando que los procedimientos por déficit excesivo deben basarse en datos confirmados y no en proyecciones futuras. Según Thygesen, el déficit del 3,6% registrado en España es un dato sólido y la decisión de Bruselas de no sancionar al país «no se ajusta estrictamente a las normas vigentes».

Y es que las proyecciones de las diferentes instituciones apuntaban a que el déficit español se reduciría hasta el umbral del 3% en 2024, por lo que consideraron el incumplimiento actual como «temporal». «La CE decidió no abrir un PDE a España, al considerar como temporal el actual déficit excesivo y prever que su nivel se situará por debajo del valor de referencia en 2024 y 2025», señala el informe de este viernes. Sin embargo, las actuales previsiones apuntan a que, en último término, no va a ser así.

Lo mismo con la deuda pública

España también incumplirá con los objetivos de la deuda pública, según el mismo informe del Banco de España de este viernes. «En cuanto al criterio de deuda, la ratio de deuda bruta de las AAPP sobre el PIB al final de 2023 excedió el valor de referencia del 60% en trece países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia y Portugal», explica.

«No obstante, la CE consideró que el cumplimiento del criterio de deuda no podía ser plenamente evaluado en ese momento, de acuerdo con los criterios del nuevo marco de gobernanza, sin la existencia de una trayectoria de gasto neto aprobada por el Consejo», asegura.

Con todo, España se encuentra lejos de ese 60% y las previsiones apuntan, incluso, a que el ratio de deuda puede aumentar ligeramente al término de este año. El Ejecutivo socialista ha logrado un récord de deuda pública de 1,626 billones de euros en el segundo trimestre de 2024, según los datos publicados por el Banco de España.

Así, en el segundo trimestre de 2024 -últimos datos disponibles-, la deuda pública de España alcanzó un récord histórico de 1,626 billones de euros, con un incremento de 11.355 millones respecto al trimestre anterior, lo que supuso un aumento del 0,7%.

Eso sí, a pesar de este incremento en términos absolutos, el peso de la deuda en el PIB (Producto Interior Bruto) se redujo un punto, pasando del 106,3% al 105,3%, debido al crecimiento de la actividad económica. Pero este porcentaje se encuentra bastante lejos del 60% pedido por la Comisión Europea.