Hacienda ha dado el premio al mejor proyecto de fondos europeos a la pasarela construida en los acantilados de TorreNueva, en la Costa en Granada, según un comunicado del propio ministerio. El galardón se le ha otorgado porque «contribuye a mejorar el acceso a la Playa de la Joya a través de acantilados».

En concreto, el evento del conocido como Premio Estrella de Oro 2025 al mejor proyecto financiado con fondos europeos estuvo organizado por el departamento de María Jesús Montero, que duró casi cuatro horas, en el Teatro Sagarra de Santa Coloma de Gramanet, lugar elegido por el ministerio.

La elección del proyecto ganador se votó online en una sala en la que, según quedó constatado en su retransmisión en Youtube, no había cobertura ni wifi y los fallos de la retransmisión en directo impidieron a los ciudadanos emitir su voto en el momento que podían hacerlo.

Según los testigos, representantes de proyectos de categorías menores, no creen que hubiera pucherazo, sino una chapuza en un acto tan emblemático de la ayuda esencial que está recibiendo nuestro país tras la pandemia por el coronavirus.

En el evento los tres finalistas de las seis categorías presentarían su proyecto y posteriormente, la media docena de ganadores, competirían por la Estrella de Oro. La votación era principalmente online y el público iba a poder seguirla en streaming para votar cada categoría en los cinco minutos que disponían para hacerlo.

La retransmisión por Internet no funcionaba. Así, los que quisieran votar a cada proyecto no iban a poder saber cuándo debían pulsar el botón. «En el auditorio no había cobertura ni wifi, así que la única solución era salir a la calle y avisar desde allí. Los que abandonaran el auditorio más rápido o tuvieran más delegación presencial en el teatro tendrían todas las de ganar», explican en una de las delegaciones que no pudieron ante el proyecto granadino.

El acto estuvo presidido por la secretaria general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Mercedes Guerrero, y la consejera de Economía de Cataluña, Alicia Romero, un evento malogrado cofinanciado por la propia Comisión Europea (CE).