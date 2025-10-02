«Sin Hacienda tendríamos otro tipo de vida», según Juan Carlos Galindo, presidente de la Asociación Transparencia, experto en prevención de blanqueo de capitales, y una de las pocas voces en España que defiende abiertamente la tarea recaudatoria de Hacienda. Galindo ha concedido una entrevista a OKDIARIO en la que nos habla de su último libro, Cómo no defraudar a Hacienda, que trata cuestiones como los vacíos existentes en el sistema tributario que permiten a grandes multinacionales y fortunas defraudar impuestos a la Hacienda Pública.

Igualmente, Galindo explica en su libro la diferencia entre los conceptos de «eludir» y «evadir» impuestos, y todo el entramado de vacíos legales que los rodea, y expone varios casos de fraudes de los que han sido protagonistas figuras públicas tan conocidas como el futbolista Cristiano Ronaldo o la cantante Shakira, respecto al que ha señalado que «los ricos también lloran no, los ricos también roban».

PREGUNTA.- ¿Cómo está funcionando? ¿Qué tal estáis trabajando con este libro?

RESPUESTA.- Es un libro que se me encarga. Ellos me habían visto en algún podcast, y creo que soy uno de los pocos en España que intenta defender el trabajo que hace Hacienda como un organismo del Estado necesario para que tengamos lo que tenemos. El reparto de lo recaudado ya es un tema político, pero sin Hacienda, tendríamos otro tipo de vida, existiría otra España, no sé si mejor o peor, pero sería diferente.

P.- ¿Qué buscabas enseñarnos?

R.-Hay que hablar de que los ricos también roban, no «los ricos también lloran», sino de que los ricos también roban. ¿Por qué? Porque es un agujero negro alucinante. Lo que las grandes multinacionales y las grandes fortunas hacen en España con la famosa elusión. La diferencia entre evadir y eludir es que cuando evado hay voluntad manifiesta de cometer dolo y ocultar cosas, facturas falsas. Cuando eludo, utilizo el sistema mundial para pagar lo menos posible. Que es legal.

P.- Explicas que la casa de Shakira era un mapa del tesoro para Hacienda. ¿Esto qué quiere decir?

R.- Bueno, pues al final, los paraísos fiscales, las residencias fiscales, se convierten en ese mapa del tesoro donde nos dice dónde está la pasta. Y sobre todo, algo muy importante, ¿por qué se escondía? Para que nadie lo supiera. El secreto bancario es y sigue siendo el gran negocio. Lo era en el siglo 20 y lo sigue siendo en el siglo 21. Por eso Shakira dice que su casa era el tesoro.