España es un clamor con el precio del aceite de oliva. En este país (importador) está varios euros más barato

El precio del aceite de oliva en España está por las nubes, en este país importador cuesta varios euros más barato. Nuestro oro líquido no solo es uno de los elementos básicos de nuestra cocina, también es un objeto de deseo para todo el mundo. España es uno de los grandes productores de aceite de oliva que sufre los efectos de una inflación fuera de control. El aceite de oliva que procede directamente de nuestros campos se vende en España por 12 euros, en Moscú solo 5 euros.

Y el mismo aceite de oliva, en Moscú, a 5,75€ el litro (599 Rb). En España a 12€. Nos están robando a mano armada mientras el inútil de Garzón estará escribiendo tweets de la ecoansiedad o a saber que gilipollez posmoderna. Fotos de @planetagonzo pic.twitter.com/SbzJuLj1YD

