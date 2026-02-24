El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha justificado la salida del BBVA del consejo de la operadora porque el banco ha declarado que no es una «inversión estratégica» y porque no alcanza el porcentaje suficiente con su 5% para tener un asiento en el consejo de administración.

«José María Abril ha sido un grandísimo consejero, lleva muchos años en la casa, pero la compañía tiene tres dominicales de tres inversores estratégicoss, y BBVA ha indicado que su inversión no es estratégica. Además, tiene un 5% del capital y se requiere un porcentaje mayor para tener un dominical, son las normas de gobierno corporativo de las empresas cotizadas en España», ha explicado Murtra.

Los tres inversores estratégicos a que se refiere, que cuentan con un consejero cada uno, son la SEPI, la saudí STC y Criteria (el holding de La Caixa), cada uno poseedor del 10% del capital tras los movimientos accionariales de los últimos años. Mantener al BBVA en el consejo con un 5% implicaría tener que ceder dos asientos a cada uno de estos tres inversores, por lo que Telefónica ha optado por la salida del banco del órgano de Gobierno.

El asiento de José María Abril pasará a una independiente, la directiva australiana Jane Thompson. En principio, la compañía no se plantea ceder la vicepresidencia que ocupaba el representante del BBVA a otro consejero.

Fusiones en Europa

En la presentación de los resultados de 2025 de la operadora, Murtra también ha constatado que «ha habido avances» en la postura de la Comisión Europea respecto a las fusiones y adquisiciones en el sector de telecomunicaciones, algo por lo que siempre ha abogado Telefónica.

«Antonio Costa, presidente del Consejo de Europa, pidió públicamente que se favorezca un proceso de consolidación europeo en que las empresas de telecomunicaciones invertirían como parte de un consenso social. Y Von der Leyen insiste en que su hoja de ruta es el informe Draghi, y nosotros somos parte de ese informe», según el presidente de Telefónica.

Ahora bien, Murtra ha admitido que «también hay declaraciones de otros líderes europeos que hablan con un lenguaje suficientemente ambiguo para que quepa una cosa y la contraria».

ERE y Venezuela

El consejero delegado de la compañía, Emilio Gayo, ha admitido que aún no se ha llegado al número de solicitudes voluntarias del ERE en las áreas globales, lo que abre la puerta a despidos forzosos. Ahora bien, ha asegurado que «estamos trabajando con los representantes de los empleados para ver qué alternativas manejamos para llegar al objetivo, estamos en un período de transición». En todo caso, ha reiterado que «nos hemos comprometido con un plan».

En cuanto a Venezuela, Telefónica mantiene su intención de salir del país como ha hecho del resto de Hispanoamérica, salvo México (donde está pendiente de un contencioso fiscal con el Gobierno). «La situación ha variado pero la hoja de ruta no. No afecta a los objetivos ni al proceso, veremos qué efecto tiene en el proceso. No hay ningún cambio, no afecta a lo que queremos hacer».