La incertidumbre sobre la continuidad de Ángel Escribano al frente de Indra ha golpeado con fuerza a la compañía en los mercados. Los inversores han reaccionado con ventas masivas ante cualquier atisbo de inestabilidad en la presidencia, provocando un desplome superior al 5% en los primeros compases de la sesión bursátil de este lunes.

La empresa de Defensa y tecnología lideraba así las caídas del Ibex 35, en una jornada ya de por sí negativa para el selectivo, que cedía más de un 2%. En concreto, las acciones de Indra retrocedían un 5,16% hacia las 10:20 horas, hasta situarse en los 47,56 euros, reflejando el nerviosismo del mercado ante un posible cambio en la cúpula directiva.

El castigo bursátil llega después de una semana marcada por movimientos clave en torno a la figura de Escribano. El pasado jueves, Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), propiedad de los hermanos Ángel y Javier Escribano, decidió renunciar a su integración en Indra, una operación que había generado tensiones por potenciales conflictos de interés, aunque ninguno de los accionistas relevantes se había preocupado por ello hasta que la fusión daba como resultado una mayoría accionarial en favor de los hermanos Escribano.

Sin embargo, lejos de despejar las dudas, la retirada de la operación no ha calmado a los inversores. La continuidad de Escribano sigue en entredicho tras su llamada a Moncloa el pasado viernes para abordar su situación al frente de la compañía, un movimiento interpretado en el mercado como una señal de posible intervención política en la gobernanza de la empresa. Como hemos contado en OKDIARIO, pese a esas dudas, Ángel Escribano confía en su continuidad, tiene el apoyo de la Junta de Accionistas.

El resultado ha sido inmediato: cualquier sombra sobre el liderazgo de Indra se traduce en caídas en Bolsa, evidenciando la fuerte dependencia del valor respecto a la estabilidad de su presidente.

La renuncia de EM&E

La decisión de EM&E de dar un paso atrás en su integración en Indra se produjo tras la presión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de la compañía. El organismo público exigió resolver el conflicto de interés derivado de la doble posición de los hermanos Escribano en ambas estructuras.

Ante esta situación, EM&E optó por retirar la operación, lo que llevó al consejo de administración de Indra a dar por concluido el proceso de análisis de la potencial integración. Sobre el papel, esta decisión debía servir para rebajar la tensión interna y clarificar la estructura de poder dentro del grupo.

Moncloa eleva la incertidumbre

El factor determinante para el desplome bursátil ha sido la intervención directa del Gobierno en la crisis. La llamada a Escribano desde Moncloa el pasado viernes ha sido leída por los inversores como una señal clara de que su continuidad no está garantizada.

Este movimiento introduce un elemento de incertidumbre adicional en una compañía estratégica para el Estado, especialmente en el ámbito de la Defensa. La posibilidad de cambios en la presidencia, impulsados desde el ámbito político, genera inquietud en el mercado por el impacto que podría tener en la estrategia y en la ejecución de proyectos clave.

Indra se encuentra en un momento crítico, con importantes contratos y programas en marcha, y cualquier alteración en su cúpula directiva puede afectar a su hoja de ruta. De ahí que los inversores penalicen de forma inmediata cualquier duda sobre su liderazgo.

La reacción del mercado deja un mensaje claro: la estabilidad en la presidencia es un factor clave para sostener la confianza. Y, en este caso, basta con que se ponga en cuestión para que el valor se resienta con fuerza.