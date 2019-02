El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha sido elegido por la revista Forbes como el mejor consejero delegado de España en 2018, un premio que recibirá el próximo jueves, 14 de febrero, de manos del presidente de la petrolera, Antonio Brufau.

Josu Jon Imaz toma el relevo al presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, que obtuvo la distinción el año pasado por delante del propio Imaz y del consejero delegado de Amadeus, Luis Maroto.

Según ha informado este lunes la publicación, Imaz mantuvo firme el timón de Repsol durante la última crisis del petróleo y está consiguiendo reducir con fuerza la deuda al mismo tiempo que desarrolla nuevos negocios estratégicos para la multinacional.

Forbes explica que en los últimos años Repsol ha dejado de ser una petrolera para convertirse, sobre todo, en una gasista, y ahora, en su reciente actualización estratégica, ha apostado por los negocios bajos en emisiones.

En una entrevista concedida a la revista, Imaz dice que “un directivo debe poseer constancia, visión, objetivos claros, flexibilidad y humildad intelectual para adaptarse a lo inesperado y no tener miedo a cometer o reconocer errores, porque el que no se equivoca es, normalmente, el que no toma decisiones”.

Forbes ha concedido en anteriores ediciones el premio al mejor CEO de España a José María Álvarez Pallete (Telefónica), Willie Walsh (IAG) ó Íñigo Meirás (Ferrovial).