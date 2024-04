La cúpula de las asociaciones empresariales achacan la nueva batería de críticas de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, a que «está en campaña electoral». «Aunque la verdad es que no le fue muy bien en Galicia -no sacó ningún diputado-, así que a ver como le va en el País Vasco, Cataluña y las europeas de junio», asegura una fuente de una patronal.

Yolanda Díaz, que recomendó a Antonio Garamendi, presidente de CEOE, «que se comportara», ha anunciado en plena campaña vasca que en septiembre, dentro de cuatro meses, volverá a citar a empresarios y sindicatos para subir el SMI y que cambiará las condiciones del despido para que «no sea rentable» para las empresas.

«No tiene ni pies ni cabeza nada, pero está en campaña electoral. Esto es una carrera larga, veremos dónde está ella en septiembre porque habrá problemas de gobernabilidad tras este ciclo electoral», vaticinan desde otra patronal.

«Estamos en lo de siempre, no es nuevo. Pero nosotros no estamos en guerra ni en pelea con nadie. Es ella la que está en campaña y no lo tiene fácil porque en las vascas a lo mejor no saca ningún diputado y Podemos, sí», explican estas fuentes. «Eso le va a quitar credibilidad y poder político. El tiempo se le acaba», señalan.

La nueva batería de ataques entre el Gobierno y los empresarios se ha producido después de que el Ministerio de Trabajo haya enviado a los agentes sociales una propuesta de nuevos cambios en las pensiones, que en la práctica supone un nuevo recorte de derechos para los trabajadores y más impuestos para las empresas.

Garamendi aseguró entonces que algunas medidas no le gustaban y que lo que había que hacer era que los trabajadores cobraran todo su sueldo y ellos lo ingresaran en la Seguridad Social, así serían conscientes de los impuestos que se pagan al fisco.

El Gobierno ha salido en tromba contra Garamendi, especialmente Yolanda Díaz, que este viernes ha anunciado con meses de antelación que en septiembre convocará de nuevo a los agentes sociales para negociar una nueva subida del salario mínimo (SMI). Y, si no hay acuerdo, lo volverá a subir unilateralmente o sólo con el visto bueno de los sindicatos.

Además, ha anunciado también que va a poner en marcha una reforma para encarecer el despido con el objetivo de que «no sea rentable» para las empresas y que la indemnización, en caso de despido injustificado, repare «adecuadamente» el daño causado al trabajador, para lo que se tendrán en cuenta sus circunstancias personales.

«Está hablando para su parroquia y de cara a las elecciones. Pero la realidad es que su propuesta de cambios en las pensiones recorta derechos de los trabajadores. Y así lo han dicho también los sindicatos no sólo los empresarios», aseguran las fuentes consultadas.

Yolanda Díaz, que llegó a comparar a Garamendi con Javier Milei, presidente argentino, o Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos en un mensaje en sus redes sociales, aseguró tras la propuesta del presidente de los empresarios que «debe saber que este Gobierno camina en la dirección contraria» a su propuesta de que los trabajadores abonen su cotización a la Seguridad Social.

Inmediatamente fue respondida también en redes sociales por Miguel Garrido, vicepresidente primero de la CEOE y responsable de Ceim, la patronal madrileña. «La vicepresidenta del Gobierno es contraria a que los trabajadores sean plenamente conscientes de la parte de su coste salarial que va al Estado. Gobierno de la trasparencia», le decía.