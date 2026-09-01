Rafael Alonso, experto en recursos humanos, lanza un mensaje que nadie te da antes de aceptar un trabajo: «Haz esto siempre antes de firmar»
Un experto en recursos humanos ha informado sobre lo que debes hacer antes de aceptar un trabajo
Rafael Alonso, experto en recursos humanos, ha publicado un consejo a los trabajadores españoles sobre lo que deben hacer antes de aceptar un trabajo: preguntar qué ha sucedido con la persona que ocupaba el puesto con anterioridad. Según este psicólogo, realizando esta cuestión puedes tener una información muy valiosa sobre lo que te espera en un futuro. Consulta en este artículo todo lo que recomienda este ex responsable de RR. HH. sobre lo que hay que hacer durante una entrevista de trabajo.
La última Encuesta de Población Activa cifró el número de ocupados en España en 22.779.000 empleados y en 2.495.300 los parados que hay en este país a fecha del pasado mes de julio. Ya sea por encontrar un esperado trabajo o simplemente por acudir a otro puesto que satisfaga más las expectativas trabajadoras, a diario en nuestro país se producen miles de entrevistas de trabajo que obligan al futuro trabajador a dar con su mejor versión. Porque de ello depende acceder al puesto que puede calmar tus expectativas laborales o económicas.
Por ello, el experto en recursos humanos Rafael Alonso ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que habla sobre el primer mandamiento de una entrevista de trabajo: obtener información sobre lo que ha sucedido a la persona que anteriormente ocupaba el puesto que ha quedado vacío. «Hazme caso con esto que te voy a decir porque me lo vas a agradecer», comienza diciendo en un video que cuenta con miles de visitas.
Lo que debes hacer antes de aceptar un trabajo
«Antes de aceptar un trabajo, pregunta por qué se fue la persona que ocupaba ese puesto antes», informa este ex responsable de recursos humanos y también psicólogo. «Esta respuesta puede darte más información que toda la entrevista entera. Si ascendió dentro de la empresa, es buena señal; si llevaba varios años y decidió cambiar, puede ser algo completamente normal», explica.
@rafabienestarlaboral¿Te ha pasado alguna vez? Te leo en comentarios 👀 #burnout #bienestarlaboral♬ original sound – rafabienestarlaboral
«Ahora bien, si te dicen que no encajaba, que no aguantó el ritmo o evitan responder con claridad: cuidado», avisa este experto en las redes sociales en su cuenta de TikTok @rafabienestarlabora.
«También puede ocurrir que descubras que eres la cuarta persona que pasa por ese puesto en dos años y, cuando un puesto quema constantemente a quien lo ocupa, probablemente el problema no sea la persona», dice a la vez que deja claro que: «Quizá tenga una carga de trabajo imposible, un responsable difícil o unas expectativas que nadie ha definido bien».
«Evidentemente, la empresa te contará su versión. No vas a conocer toda la historia, pero fíjate en cómo hablan de esa persona, y si asumen alguna responsabilidad por su marcha», avisa a los futuros trabajadores antes de finalizar con una conclusión: «Más que nada porque podrías estar aceptando el mismo trabajo que otra persona que acaba de dejar precisamente para poder recuperar su vida».
Y es que esta pequeña pregunta te puede librar en un futuro de entrar en un puesto de trabajo al que acudes con muchas expectativas, pero que se acaba convirtiendo en una tortura en tu día a día. Así que el secreto puede estar en una pequeña pregunta durante la entrevista.