Estás fuera: los cuatro gestos que no debes hacer si no quieres liarla en una entrevista de trabajo

Una entrevista de trabajo es una oportunidad única para demostrar tu valía y convencer al reclutador de que eres el candidato ideal para el puesto. Sin embargo, no solo importa lo que dices, sino también cómo lo dices. Tu comunicación no verbal, es decir, tus gestos, posturas, expresiones y miradas, puede revelar mucho sobre tu personalidad, actitud y competencias. Por eso, es fundamental cuidar tu lenguaje corporal y evitar ciertos gestos que pueden arruinar tus posibilidades de conseguir el empleo. Toma nota, porque estos son los cuatro gestos que no debes hacer en una entrevista de trabajo.

Los cuatro gestos que no debes hacer en una entrevista de trabajo

Según diversos estudios, el 93% del impacto de la comunicación se debe a la paralingüística (tono, volumen, ritmo) y al lenguaje corporal, mientras que solo el 7% se debe al contenido verbal. Esto significa que el reclutador puede formarse una opinión sobre ti en los primeros segundos de la entrevista, basándose en tu apariencia y tus movimientos. Por lo tanto, es importante que transmitas una imagen profesional, segura y positiva.

¿Qué gestos debes evitar en una entrevista de trabajo? A continuación te presentamos los cuatro más comunes y perjudiciales:

Evitar el contacto visual. La mirada es una herramienta poderosa para comunicar confianza, sinceridad e interés. Si evitas mirar a los ojos al reclutador, puedes dar la impresión de que eres una persona insegura, nerviosa o deshonesta. Por el contrario, si mantienes un contacto visual adecuado (sin exagerar ni fijar la mirada), puedes generar empatía y conexión con el entrevistador.

La mirada es una herramienta poderosa para comunicar confianza, sinceridad e interés. Si evitas mirar a los ojos al reclutador, puedes dar la impresión de que eres una persona insegura, nerviosa o deshonesta. Por el contrario, si mantienes un contacto visual adecuado (sin exagerar ni fijar la mirada), puedes generar empatía y conexión con el entrevistador. Mirar el móvil mientras te entrevistan . Este es uno de los errores más graves que puedes cometer en una entrevista de trabajo. Consultar el móvil durante la entrevista demuestra falta de interés, respeto y educación hacia el reclutador. Además, te distrae de la conversación y te hace perder el hilo. Lo mejor es que apagues o silencies el móvil antes de entrar a la entrevista y lo guardes en un lugar donde no te tiente ni te moleste.

. Este es uno de los errores más graves que puedes cometer en una entrevista de trabajo. Consultar el móvil durante la entrevista demuestra falta de interés, respeto y educación hacia el reclutador. Además, te distrae de la conversación y te hace perder el hilo. Lo mejor es que apagues o silencies el móvil antes de entrar a la entrevista y lo guardes en un lugar donde no te tiente ni te moleste. Sentarte con una mala postura o apoyar la mano en la cabeza . La forma en que te sientas en la silla puede reflejar tu estado de ánimo y tu actitud hacia la entrevista. Si te recuestas demasiado hacia atrás, puedes parecer arrogante o despreocupado. Si te inclinas demasiado hacia adelante, puedes parecer agresivo o ansioso. Si apoyas la cabeza en la mano, puedes parecer aburrido o cansado. Lo ideal es que adoptes una postura erguida, con la espalda recta y los hombros relajados, que muestre seguridad y profesionalidad.

. La forma en que te sientas en la silla puede reflejar tu estado de ánimo y tu actitud hacia la entrevista. Si te recuestas demasiado hacia atrás, puedes parecer arrogante o despreocupado. Si te inclinas demasiado hacia adelante, puedes parecer agresivo o ansioso. Si apoyas la cabeza en la mano, puedes parecer aburrido o cansado. Lo ideal es que adoptes una postura erguida, con la espalda recta y los hombros relajados, que muestre seguridad y profesionalidad. Ponerte a jugar con algún objeto o tocarte el pelo. Cuando estamos nerviosos o incómodos, tendemos a realizar gestos involuntarios que nos ayudan a liberar tensión o a buscar consuelo. Sin embargo, estos gestos pueden ser interpretados como signos de inseguridad, distracción o falta de seriedad. Algunos ejemplos son jugar con un bolígrafo, un anillo o un reloj, tocarse el pelo, la nariz o la oreja, morderse las uñas o los labios, etc. Lo mejor es que evites estos gestos y mantengas las manos visibles y relajadas sobre la mesa o sobre tu regazo.

Y a los mencionados, podemos añadir también, interrumpir al entrevistador todo el rato. Este es otro gesto que debes evitar a toda costa en una entrevista de trabajo. Interrumpir al entrevistador mientras habla demuestra falta de respeto, educación y escucha activa. Además, puede generar un clima de tensión y conflicto que dificulte la comunicación. Lo mejor es que esperes a que el entrevistador termine de hablar antes de intervenir y que pidas permiso si quieres hacer alguna pregunta o aclaración. Así mostrarás interés, cortesía y asertividad.

Como ves, tu lenguaje corporal puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo en una entrevista de trabajo. Por eso, te recomendamos que practiques tu comunicación no verbal antes de acudir a la cita y que seas consciente de los gestos que debes evitar. Así podrás causar una buena impresión y aumentar tus posibilidades de éxito.