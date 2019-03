¿Empieza la fiesta?

El mercado americano siguió cayendo este lunes, en un mes de marzo que parece haber frenado su fuerte subida desde final de año.

La mayor parte de analistas opina que estas caídas responden a una corrección normal del mercado, en contraposición al inicio de un mercado bajista. Si finalmente empieza a haber volatilidad en el mercado, tal como esperamos, lo recomendable es estar posicionado correctamente en nuestro perfil de riesgo y no estar mirando todo el día el mercado.

Es importante no entrar en pánico, siempre y cuando nuestro riesgo esté en el sitio adecuado. Es más, si estamos convencidos de que lo estamos, es momento de no mirar nuestra cartera.

Si el mercado cae de manera contundente y no es una simple corrección del mercado, que es mi opinión, debemos aprovechar para rebalancear las carteras y comprar. Otra opción es aprovechar y vender realizando pérdidas para optimizar nuestra fiscalidad. Al final, ante un mal comportamiento de mercados, se abren posibilidades de optimizar la situación. También podemos ejecutar una combinación de ambas estrategias.

Este martes el parlamento británico rechazó por segunda vez el acuerdo negociado por la primera ministra Theresa May para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el 29 de marzo. 391 votos en contra y 242 a favor en la Cámara de los Comunes. La decisión de los parlamentarios obliga a realizar una nueva votación el miércoles, en la cual los legisladores deberán decidir entonces si desean un ‘Brexit’ “duro”, es decir, una salida de la UE sin que haya ningún tipo de acuerdo. Esta situación pone al mercado europeo en el disparadero.

Ahora sólo nos falta que Trump no llegue a buen puerto con los chinos y tenemos un polvorín potencial. No debo ser la única que lo ve regular, teniendo en cuenta que los bancos centrales han frenado en seco sus intenciones de, seguir subiendo tipos en EEUU o de ni siquiera empezar a subirlos en Europa. Hay analistas que incluso apuestan por una bajada de tipos en EEUU, donde tienen 2,5% de margen para bajarlos. El problema es Europa, que no tiene margen alguno, con los tipos de interés a 0% y el crecimiento esperado en un 1% para el 2019…

Arantza Virós es cofundadora de Neoinversiones Financieras EAFI.