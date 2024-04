Elena Sánchez, ex presidenta interina de RTVE, ha vuelto a ausentarse este miércoles del consejo de la cadena pública -al menos al principio de la reunión, a las 11.15 horas, no se ha presentado- que debate por tercera vez el millonario contrato con El Terrat para emitir en La 1 el programa La Resistencia, que presenta actualmente David Broncano en Movistar Plus. Según señalan fuentes de la cadena conocedoras de la situación, Elena Sánchez tampoco habría delegado el voto en un principio, lo que deja la decisión en los ocho consejeros restantes.

Elena Sánchez ya se ausentó del consejo de la semana pasada por problemas médicos, lo que dejó la votación en un cuatro a favor del contrato, tres en contra de los consejeros propuestos por el PP y una abstención, la de José Manuel Martín Medem, consejero propuesto por Sumar -del PCE-.

Debido a ese resultado, la presidenta interina, Concepción Cascajosa, decidió en un movimiento de dudosa legalidad retirar del orden del día la votación de los programas audiovisuales que iba a votarse. Cascajosa alegó que «incertidumbre legal» por las dudas que le generaba el uso del voto de calidad de la presidenta en caso de que la votación quedara con un empate a cuatro o con tres negativos y una abstención.

Para salvar la votación y que no quedara totalmente rechazado, Cascajosa lo sacó del orden del día y encargó un informe legal a la Abogacía del Estado para conocer las opciones del voto de calidad. Ese informe señala que en caso de que los consejeros sean impares, el voto de calidad no existe, mientras que si son pares le da la posibilidad de ejercer el voto de calidad si hay empate a cuatro, sea con votos negativos o con abstenciones.

En definitiva, ese informe da la opción a Cascajosa de sacar adelante el millonario contrato de Broncano aunque no convenza a Medem y los tres consejeros propuestos por el PP vote en contra. Con los cuatro votos a favor de la propia Cascajosa, Ramón Colom (PSOE), Juanjo Baños (PNV) y Roberto Lakidain (Sumar) podría ejercer el voto de calidad vote lo que vote el resto.

De esta forma, Moncloa se saldría con la suya a la tercera, después de que el consejo de RTVE rechazara por dos veces votarlo y aprobarlo. Presidencia del Gobierno quiere que RTVE contrate a Broncano y haga la competencia a El Hormiguero y Pablo Motos, líder de la televisión, que puntualmente es muy crítico con la gestión del Gobierno.

La última propuesta, la que se llevó al consejo de la semana pasada que fue retirado por Cascajosa del orden del día, rebajó de tres a dos años la duración del contrato, pero mantenía el coste y la imposibilidad de quitarlo del acces prime time hasta la segunda temporada en caso de que no alcanzara la audiencia media de la cadena.

Si se aprueba este miércoles con esas condiciones, RTVE tendría que recortar el telediario de la noche para que el programa, grabado en un teatro, empezara sobre las 21.45 horas y competir con El Hormiguero.