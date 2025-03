El edén de los jubilados en Europa para emigrar: sistema sanitario envidiable y ahorras el 50% de tu pensión

La inflación en España provoca que llegar a fin de mes y tener una vida digna sea complicado, si estás jubilado todavía más. Por ello, cada vez más pensionistas se plantean emigrar.

De entre todos los destinos europeos, nuestra recomendación es que des una oportunidad a Rumanía. No suele estar entre los países más habituales para emigrar, pero reúne una combinación de ventajas imbatibles para los mayores de 65 años.

Si buscas un país europeo con buenas conexiones con España, una cultura similar, un coste de vida bajo, tranquilidad y un buen sistema sanitario, Rumanía es la opción perfecta para ti.

Por qué los pensionistas españoles deberían emigrar a Rumanía

Rumanía es un país precioso con una riqueza cultural espectacular. Sin embargo, hay otros motivos todavía más importantes, para emigrar si tienes una pensión de jubilación.

Por ejemplo, el ridículo coste de vida en comparación con nuestro país, la buena imagen que tienen de los españoles o la proximidad geográfica.

Si establecemos una comparación entre España y Rumanía, vamos a darnos cuenta de que mudarnos con nuestros vecinos europeos puede suponernos un ahorro del 50%.

La muestra más clara la encontramos en la vivienda. Alquilar un apartamento en Bucarest, su capital, puede costar entre 300 y 500 euros. Una cifra con la que en Madrid o Barcelona no podríamos ni aspirar a una habitación.

¿Si me mudo a Rumanía siendo jubilado voy a tener un buen sistema sanitario?

Está claro que si te mudas a Rumanía vas a poder ahorrar mucho dinero con tu pensión. De hecho, es uno de los principales alicientes, para los nacionales. Además, si alquilas tu casa de España todavía podrás sacar unos ingresos extra.

No obstante, a partir de determinadas edades surgen otras preocupaciones. Puede que no te convenza la opción rumana por miedo a no ser atendido correctamente en el médico si tienes cualquier percance.

Sin embargo, eso es un prejuicio infundado. Como ciudadano español, vas a poder acceder al sistema público mediante la Tarjeta Sanitaria Europea. Además, los seguros médicos privados son más baratos, así que podrás costearte uno si lo prefieres.

En el caso de las medicaciones, el proceso es el mismo que en España. Las farmacias están perfectamente abastecidas, vas a poder tomarte todas tus pastillas y, como extra, tienen listas de espera menores que en nuestro país.

¿Cómo emigrar a Rumanía desde España si estás jubilado?

Como ciudadano de la Unión Europea vas a tener muchas facilidades para emigrar a Rumanía desde España. De hecho, no necesitas ni pasaporte ni visado para hacerlo.

Básicamente, con tu Documento Nacional de Identidad (DNI) es suficiente. Podrás residir durante tres meses para descubrir si Rumanía es de tu agrado. Una vez superes los 90 días, sí que necesitarás esta documentación:

Registro de residencia : es obligatorio registrarse en la Oficina de Inmigración local y obtener un certificado de registro. Número de identificación fiscal : para realizar actividades económicas y rendir cuentas, es necesario obtener un NIF rumano. Seguro de salud : aunque la Tarjeta Sanitaria Europea es válida, se recomienda inscribirse en el sistema de salud rumano para garantizarte una cobertura completa.



Ten en cuenta que Rumanía busca aumentar su población, para mantener el buen crecimiento de su economía. Como pensionista tienes unos ingresos y una capacidad de gasto asegurados, por lo que no tendrás problemas para cumplir los requisitos.

No obstante, el Ministerio de Trabajo y Economía Social te da más información aquí.