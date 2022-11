A menos de dos meses para que termine el año, el Gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado sólo la instalación de 16.565 puntos de recarga de acceso público, lejos de alcanzar el objetivo de los 45.000 previstos para 2022 para cumplir con las exigencias de los objetivos europeos y marcados a nivel nacional por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030. Unas cifras que reflejan el fracaso del Ministerio de la ecologista Teresa Ribera en la transición del coche de combustión al eléctrico con la instalación del 30% de los cargadores comprometidos. Mientras el Ejecutivo vende que España se posicionará como líder de la electrificación en Europa. Eso sí, sin solucionar una de las principales barreras -a la que hay que sumar los altos precios- para que los españoles se lancen a la compra de vehículos cero emisiones.

Así lo refleja el ‘barómetro de la electromovilidad en España’ correspondiente al tercer trimestre, elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), en el que cifran en 793 el número de los cargadores instalados entre los meses de julio a septiembre hasta las 16.565 instalaciones, lo que refleja una evolución menor que la registrada en el segundo trimestre del año. Un ritmo inferior al necesario para cumplir con los objetivos exigidos por la Comisión Europea (CE), que quiere que en 2035 se prohíba la comercialización de vehículos de combustión.

«Con el total registrado en el tercer trimestre, España no alcanzará el objetivo de 45.000 puntos de recarga previstos para este año y necesarios para cumplir con las exigencias de los objetivos europeos y marcados a nivel nacional por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030», explica la patronal en el citado informe. Sin embargo, la lentitud en la instalación de puntos de carga en el territorio español no es el único problema. A esto hay que sumar que hay un número significativo de cargadores que no funcionan, lo que hace más complicado que el eléctrico se convierta en una realidad en España.

Además, de los 793 nuevos puntos de recarga instalados, 418 puntos corresponden a potencias de hasta 22 kW. A pesar de la evolución, la red nacional de puntos de recarga continúa siendo mayoritariamente de carga lenta, representando el 81% del total de la infraestructura. En el último trimestre, se han instalado un total de 307 nuevos puntos de recarga por encima de los 50 kW, asociados a la carga rápida con tiempos inferiores a los 40 minutos. Cabe destacar que el 89% de los puntos de recarga de acceso público de alta potencia responde a proyectos de fabricantes de automóviles.

El Gobierno da la espalda al sector

«El sector de la automoción está cumpliendo con su papel, la oferta comercial sigue en aumento con cerca de 230 modelos en el mercado. Una amplia oferta que no se está viendo respondida con el mismo nivel de demanda. Esta transición hacia el vehículo electrificado ha de ser un ejercicio conjunto. No puede ser solo empujado por las marcas de automoción como está ocurriendo hasta la fecha. Somos fabricantes de coches no de puntos de recarga», critican desde la patronal.

Además, avanzan que «en este tercer trimestre ya podemos concluir que no se va a cumplir ni con el objetivo mínimo de mercado de turismos electrificados ni de infraestructura de recarga para este año». «Es un claro aviso de la urgencia de implantar medidas de carácter fiscal, mejoras de los planes de ayuda y acelerar los trabajos para la instalación de puntos de recarga que necesita nuestro país, tal y como lleva solicitando desde hace meses, sin encontrar respuesta por parte del Ejecutivo», concluyen.