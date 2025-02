Duro Felguera se encuentra al límite: la SEPI se resiste a convertir su préstamos participativo en capital si no hay un plan de viabilidad, tiene hasta el 11 de marzo para evitar el concurso de acreedores y, mientras tanto, la liquidez se agota. Según fuentes cercanas a la compañía, no paga a los proveedores desde octubre y sólo puede afrontar la nómina de sus trabajadores de febrero; no tiene dinero para hacerlo en marzo.

Como ha venido informando OKDIARIO en exclusiva, el problema más urgente de Duro Felguera no es tanto su insolvencia, que se puede remediar con la citada conversión del préstamo participativo de 100 millones, sino que se ha fundido todo el dinero en caja: tanto los 126 millones del rescate de la SEPI y el Principado de Asturias en 2021 como los 90 millones que pagaron los mexicanos Prodi y Mota-Engil por el 51% del capital.

Ante esta situación, los bancos se niegan a prestarle dinero si no cuenta con un aval del ICO por el 100%. Y, conforme pasa el tiempo, la situación cada vez es más desesperada: necesita 100 millones de forma urgente para no tener que cerrar sus puertas. Estas necesidades derivan del pago de nóminas y de parte de los 150 millones que debe a los trabajadores desde octubre, además de poner en marcha medidas de ahorro como un ERTE o abandonar proyectos en marcha que no puede abordar, con la correspondiente indemnización.

La SEPI no puede inyectar nueva liquidez a Duro Felguera puesto que ahora sería considerada ayuda de Estado; en pandemia, la UE levantó excepcionalmente la prohibición de estas ayudas por la excepcionalidad de la situación, pero ahora está vigente de nuevo. Así las cosas, tendría que ser el ICO el que aportara ese dinero directamente si no se quiere dejar quebrar a la compañía.

La SEPI rechaza tomar el control

Ahora bien, para poder proporcionarle esa caja que necesita desesperadamente sí es preciso que la SEPI se haga con el capital de Duro Felguera mediante esa conversión de los 100 millones de préstamo participativo (los otros 20 millones del rescate son un préstamo ordinario). Algo que se esperaba que ocurriera en la reunión del consejo de la empresa el pasado miércoles pero que no tuvo lugar porque el holding estatal -que depende de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero- solicitó un plan de viabilidad a los socios mexicanos de la empresa.

Prodi y Mota-Engil propusieron a la SEPI la citada conversión del préstamo en capital mediante una operación acordeón (reducción del capital a cero y posterior ampliación), lo que implicaría que ellos perderían toda su inversión, al igual que los accionistas minoritarios de Duro Felguera. Posteriormente, su plan contempla crear dos compañías colgando de la matriz, una de ingeniería (lo que ellos denominan EPC) y otra de servicios. Los mexicanos están dispuestos a inyectar capital en la primera de esas unidades para hacerla viable.

Sin embargo la SEPI rechazó este plan al considerar que no garantiza la viabilidad de Duro Felguera y, en consecuencia, la recuperación del dinero del rescate. Por ello, han solicitado una nueva propuesta a los gestores de la compañía. Una propuesta que las fuentes consultadas consideran prácticamente imposible dada la crítica situación de la empresa.

«Si tuviera que apostar, sería porque acabará en concurso de acreedores y el administrador concursal venderá los activos que tengan viabilidad y cerrará los que no, con el correspondiente ERE», según una de las fuentes. «Lo suyo sería que ese proceso lo hiciera la SEPI tras tomar el control, pero ahora mismo parece que no está por la labor», añade.

Tras la solicitud del preconcurso de acreedores en diciembre, el plazo para llegar a un acuerdo finaliza el próximo 11 de marzo. Si no se alcanza un compromiso, Duro Felguera tendrá que presentar forzosamente el concurso, la antigua suspensión de pagos.