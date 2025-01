El Gobierno ha excluido del nuevo Real Decreto-ley ómbibus publicado este miércoles la prórroga de la moratoria contable que permitía a las empresas no restar de su capital las pérdidas sufridas durante el covid. Esto condena definitivamente a la quiebra a Duro Felguera (aunque es igual de insolvente con la moratoria) y tumba la falacia del PSOE que echaba la culpa al PP de la insolvencia de la empresa asturiana, como informa hoy OKDIARIO.

Hasta el año pasado, existía una norma que permitía a las empresas no restarse del capital las pérdidas sufridas en 2020 y 2021 al entenderse que fueron excepcionales a causa de la pandemia. No obstante, era una medida temporal porque también se daba por supuesto que con la recuperación posterior, los beneficios permitirían absorber esos quebrantos.

Sin embargo, muchas empresas, en especial pequeñas, no han conseguido ganar lo suficiente en los últimos años para compensar aquellas pérdidas, por lo que el Gobierno iba prorrogando esta moratoria cada año. Pedro Sánchez pretendía hacer lo mismo en 2025 al incluir esta medida en el famoso decreto ómnibus que PP, Junts y Vox tumbaron la semana pasada en el Congreso. Sin embargo, en la nueva versión pactada con el partido de Puigdemont se ha caído dicha prórroga.

En el caso de Duro Felguera, esa exención le permitía no computar en sus fondos propios las pérdidas de 171 millones de euros que registró en 2020, con lo que podría mantener el patrimonio neto de la compañía en positivo de forma ficticia, según el PSOE. Algo que no es cierto porque la compañía ya tiene un patrimonio neto negativo de 254,8 millones tras la reexpresión de las cuentas, sin necesidad de tener en cuenta las pérdidas de la pandemia.

A pesar de ello, el Gobierno asturiano (del PSOE) utilizaba el voto negativo del PP como excusa para culpar al PP de la quiebra de Duro Felguera. «Que se haya caído el decreto ómnibus deja a Duro Felguera en una situación en la que puede entrar en causa de disolución», ha declarado esta semana la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico de la comunidad, Nieves Roqueñí.

Ahora, esta falacia queda tumbada por el propio Gobierno central, al excluir del decreto definitivo pactado con Junts la prórroga de esta medida contable. Con lo cual, ya no puede acusar al PP de no aprobarla y condenar a Duro Felguera, cuando es el propio PSOE el que lo hace.

Miles de pymes en peligro

Aunque en el caso de Duro Felguera esta prórroga es irrelevante puesto que está quebrada de todas maneras, no es así en el caso de miles de empresas (sobre todo pymes) que entrarán en causa de disolución al tener que restar de sus fondos propios los números rojos sufridos en 2020 y 2021. Esto ocurrirá si, al contabilizar esas pérdidas, el patrimonio neto resultante es inferior a la mitad del capital social, según la Ley de Sociedades de Capital.

Esto será especialmente grave en aquellas empresas que se han endeudado en exceso en los años del covid o en los posteriores, y han tenido que hacer frente a unos gastos financieros muy altos por la subida de tipos de interés (ahora están bajando, pero siguen muy por encima de los niveles negativos en que estaban en la pandemia). Asimismo, la explosión inflacionista ha supuesto un fuerte aumento de sus costes que no han podido trasladar a los precios en muchos casos.

No obstante, existe la posibilidad de que en las próximas semanas el Gobierno apruebe otro decreto para prorrogar esta moratoria contable, pero de nuevo dependerá de si Junts lo apoya. Y, en todo caso, no servirá para evitar la quiebra de Duro Felguera, donde la SEPI tendrá que transformar en capital su préstamo participativo de 100 millones y donde será inevitable un ERE muy duro y el cierre de negocios no rentables.