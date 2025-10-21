Duro Felguera vuela un 30% en Bolsa tras avalar su rescate, aún pendiente del visto bueno del juez

Los títulos de Duro Felguera se han revalorizado cerca de un 30% al reanudar su cotización este martes, después de que el consejo de administración cerrará su plan de reestructuración. La cúpula de la compañía de industria asturiana ha evitado hasta ahora cerrar sus puertas de forma definitiva tras alcanzar un acuerdo con sus acreedores, un movimiento que ha sido recibido con euforia por parte de los accionistas. No obstante, dentro del folleto de 780 páginas que ha presentado la asturiana, se contempla una reducción de capital, que se traducirá pérdidas para todos los accionistas de la empresa.

La compañía en dificultades financieras ha detallado las condiciones en un hecho relevante que remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, lo que llevó al supervisor a congelar su cotización para luego renaudarlo sobre las 10.30 (hora peninsular). No obstante, el nuevo plan de continuidad empresarial aún tiene que someterse al examen del Juzgado de lo Mercantil, además de las distintas clases de acreedores.

Las acciones han suavizado sus avances anteriores hasta el 20% tras conocer las condiciones de la refinanciación que plantea la empresa.

[Noticia de última hora, habrá actualización en breve]