Drama con la retirada de las mejores galletas del Mercadona: «Por favor, decidme que no»

Muchas son las novedades que Mercadona tiene ya en sus supermercados en los últimos días, entre los que arrasan por ejemplo sus nuevas croquetas de pollo, pero lo cierto es que en los supermercados de Juan Roig se siguen viviendo auténticos dramas debido a la retirada de algunos de sus productos más vendidos. Es el caso de uno de sus dulces que encantaban a sus clientes y que parece que ya no se encuentran en stock. Veamos qué ha pasado con las mejores galletas de Mercadona y si realmente han sido retiradas.

Mercadona retira sus galletas de naranja

Si eres fan de las galletas y sueles hacer la compra en Mercadona, seguramente habrás visto en más de una ocasión en sus estanterías unas apetecibles galletas de naranja con chocolate negro fundido encima. Puede incluso que las compraras, así que no te gustará saber ahora que acaban de ser retiradas.

Ha sido mediante Twitter que hemos sabido de la retirada de este producto. Uno de los clientes de Mercadona preguntó por ellas a la cuenta de este supermercado en la red social y la respuesta fue clara: «ya no disponemos de ese producto…» pero también preguntaron al cliente que le gustaban de ellas y al final le respondían que trasladarían sus comentarios a los responsables por lo que muchos clientes piensan que tal vez haya esperanza y dentro de poco vuelvan a estar disponibles.

Buenos días. Te informamos que ya no disponemos de ese producto. Sentimos las molestias ocasionadas y agradecemos que nos hagas llegar tus comentarios ¿Podrías indicarnos que era lo que más te gustaba de este producto? Gracias. — Mercadona (@Mercadona) August 31, 2022

Qué otras galletas de naranja podemos comprar

Hasta que veamos sí Mercadona se decide a recuperar o no a sus mejores galletas, no nos quedará otra que buscar alguna alternativa y aunque no sean lo mismo exactamente podemos deciros que la marca Gullón tiene unas galletas «Digestive» que llevan naranja y avena a un precio en torno a los 1,85 euros (para una caja de 425 gramos) y que podéis encontrar tanto en Carrefour como en El Corte Inglés.

Y si las queréis además con chocolate como las que vendían en Mercadona, Fontaneda tiene las famosas Pim´s, en su versión de naranja y chocolate a la venta en Carrefour a un precio de 2,25 euros (caja de 150 gramos), así como las Digestive con chocolate negro y naranja, en el mismo supermercado, y a un precio de 2,95 euros (caja de 300 gramos).