«El disgusto del verano»: Mercadona retira esta novedad y provoca el caos

Todos los supermercados suelen retirar con cierta frecuencia algunos productos de sus estanterías, en ocasiones de forma definitiva y en otros casos como algo temporal para mejorar su composición, a veces porque simplemente el fabricante deja de hacerlo y no habrá más unidades. Hoy te mostramos el producto retirado de Mercadona que está causando consternación entre el público por ser uno de los más vendidos… ¡las redes sociales echan humo por esta decisión!.

Mercadona es uno de los supermercados que más «mueve» sus productos, con muchos que son retirados definitivamente, otros no se sabe y muchos otros que se trabaja en mejorar su composición para que sean más saludables o aumenten su nivel de alguna otra manera. La cadena valenciana se toma muy en serio las recomendaciones de sus clientes, y muchos de los cambios en su catálogo llegan tras comentarios de estos.

El producto en cuestión al que nos referimos es el Mojo Picón, una salsa típica canaria que arrasa en todo el país y que se vendía como churros en cualquier ciudad. Un usuario de Twitter se percató de que esa salsa ya no estaba en el supermercado y quiso comentar en Twitter que se había llevado el último bote que tenía reservado pero que en su tienda habitual le habían dicho que ya no iba a estar a la venta.

@Mercadona me habéis dado el disgusto del verano!!! Que hago yo ahora sin mi mojo picón picante en las barbacoas de verano!!! En mi tienda habitual dicen que ya no vuelven!!!! Tenía reserva pero este es el último que me queda!!!!😭😭😭 pic.twitter.com/oYAJdsp9ky

— dani anaya (@vivo1991) July 21, 2022