Mercadona retira el cosmético más vendido y hunde a los que lo compraban

A pesar de ser uno de los supermercados con mayor número de clientes, parece que de vez en cuando Mercadona decepciona a sus clientes. Lo hace cada vez que retira un producto que era muy querido por estos. Pero no sólo en lo que respecta a sus productos de alimentación, sino que también de su sección de belleza y cosmética hace «limpieza» de vez en cuando y en esta ocasión parece que ha provocado la tristeza de muchos de sus «Jefes». Descubra ahora qué cosmético ha retirado Mercadona que ha hundido a los que lo compraban.

Mercadona retira su mejor perfume

Si hay algo que triunfa en la sección de cosmética y perfumería de Mercadona esos son sus perfumes, dado que muchos de ellos tienen cierto parecido con los de las grandes marcas pero sus precios resultan de lo más económicos. Sin embargo entre los perfumes que destacan en estos supermercados, había uno que se había convertido en el favorito de muchas de sus clientas y que parece haber desaparecido por completo de sus estanterías.

El perfume en cuestión es Very Woman, que seguro habréis visto muchas veces en Mercadona ya que resultaba muy llamativo al venderse en una caja de color rojo y al tener también una botella del mismo color. Un perfume que posiblemente incluso compráis pero que desgraciadamente ya es imposible de encontrar.

Así lo alertó una «tuitera» hace unos días, y Mercadona no hizo más que confirmarlo. Ya no se encuentra disponible en su surtido, de modo que si todavía te queda en casa alguna botella será mejor que la aproveches al máximo ya que todo apunta a que va a pasar bastante tiempo antes de que vuelva a estar disponible e incluso es posible que no vuelva nunca.

Hola, Vega. Por el momento no disponemos del producto en el surtido, sentimos las molestias. ¿Podrías indicarnos que era lo que más te gustaba? Nos gustaría comunicarlo a los responsables. Gracias. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) July 20, 2022

Very Woman era un perfume intenso, con un aroma fresco y dulce a la vez que además era capaz de aguantar todo el día su fragancia. Quiénes lo usaban decían que se parecía mucho al perfume Classique de Jean Paul Gaultier y tenía un precio de 9 euros, pero ahora ya no se encuentra a la venta de modo que no queda otra que buscar alguna alternativa similar.

Precisamente en los mismos supermercados Mercadona tenéis el perfume Como tú Amor que tiene un precio de 7 euros para un frasco de 100 ml. No es la misma fragancia que la de Very Woman pero lo cierto es que el olor es bastante similar aunque con notas algo más intensas.