Mercadona retira el producto que necesitábamos este verano y sus cliente estallan

Mercadona retira el producto más práctico para llevar un snack sencillo en la mochila y muchos clientes estallan por la falta de algunos de sus favoritos en las estanterías del supermercado. Ya son varios productos los que la marca ha retirado y aunque la retirada de productos sea algo común en los supermercados, muchos clientes echan de menos sus favoritos en el carrito de la compra.

Mercadona retira uno de sus productos

Los supermercados suelen ir renovando sus productos para adaptarse a las tendencias del mercado y a sus consumidores. No obstante, así como algunas novedades estrenan lugar en las estanterías de Mercadona, otros productos clásicos de Hacendado se han dejado de vender. No se conoce si estos se han dejado de vender por falta de demanda o para dejar paso a nuevas novedades, no obstante, ahora toca despedirse de la leche con sabor a canela y limón en bricks pequeños individuales.

Hola, Emilia. Sentimos indicarte que ya no tenemos este producto a la venta. Vamos a compartir tus comentarios con los responsables para que tengan en cuenta tu interés. ¿Podrías indicarnos que es lo que más destacabas del producto, además de que tu hija los llevaba al cole? — Mercadona (@Mercadona) June 17, 2022



Una de las virtudes de los bricks individuales es la facilidad para poderlos llevar de un sitio para otro, son perfectos para la merienda de los peques, para llevar a la oficina o para tomar algo por el camino cuando las sábanas se nos pegan unos minutos de más por la mañana. Es un básico en la despensa de muchos consumidores, pero ahora, estos solo podrán disfrutar de esta leche en sus bricks de litro. Esto puede ser un impedimento que afecte a la rutina de los consumidores, que optaban por el formato pequeño por su versatilidad y comodidad para diario.

El producto seguirá estando disponible en su formato de brick grande, no obstante, estos no resultan tan cómodos para transportar o llevar en la mochila. Los mismos clientes han contactado con la conocida cadena de supermercados para conocer más información y Mercadona ha confirmado que retira este producto y que ya no está a la venta para los consumidores.

¿Volverá a estar disponible?

Muchos se preguntan si esta retirada es algo puntual, para así saber si en algún momento podrán disfrutar de nuevo del producto. Mercadona no da una respuesta clara, pero comenta a los usuarios que los comentarios se trasladarán a los responsables para que tengan en cuenta el interés de los consumidores.

Tocará esperar y disfrutar de las nuevas novedades de la marca, a la espera de saber si alguno de estos favoritos, que ya formaban parte de la lista de la compra de muchos clientes, volverán a las estanterías. Por suerte, en este caso, aún se puede comprar el producto, aunque el formato no resulte tan práctico para algunos clientes de la cadena.

Ahora ya lo sabes, si tenías la costumbre de comprar la leche con sabor a canela y limón de Hacendado, la marca de Mercadona, puede ser que ya no se encuentre disponible en tu supermercado de confianza. Podrás disfrutar del producto en su formato de brick grande u optar por otros productos similares en formatos individuales.

Las opciones son variadas, aunque no iguales, pero seguro que hacen la espera por saber si volveremos a ver este producto o no en las estanterías más llevadera.